Lateral do Remo fala sobre saída de técnico e destaca confiança da equipe: 'Não tem tristeza'

Daniel Paulista deixou o comando do Remo às vésperas do confronto contra o Operário-PR, válido pela 11ª rodada da Série B, que ocorre neste domingo (8), no Mangueirão. O treinador acertou com o Sport-PE para a sequência da temporada e o Leão Azul ficou sem técnico. Em entrevista coletiva, o lateral-esquerdo Sávio falou sobre a saída de Paulista e destacou que, apesar da surpresa, isso não pode abalar o grupo.

"Quando o clube tem um bom diretor, um bom treinador, bons jogadores, isso acontece. Mas o grupo está de cabeça boa. A gente tem que estar focado no que precisa fazer amanhã [contra o Operário]", afirmou o jogador.

"Fizemos um treinamento ontem com o professor Daniel e, ainda ontem, já anoitecendo, recebemos a notícia de que ele não estaria mais conosco. Agora é seguir. Agradecer ao professor por tudo que ele fez por nós, jogadores, e aqui no Remo. Mas a vida segue. Ele fez o que considera melhor para sua carreira. Nós, jogadores, precisamos estar focados. Temos contrato com o clube, eu, particularmente, até o fim do ano, e alguns até por dois anos. Agora é manter a cabeça no lugar, porque amanhã não será um jogo fácil", completou.

Com Daniel Paulista, o Remo somou quatro vitórias, cinco empates e uma derrota. A campanha rendeu 17 pontos e colocou a equipe na sexta colocação da tabela. Diante do Fantasma, o Leão Azul precisa vencer para seguir com chances de retornar ao G-4. Caso não vença, chegará ao quarto jogo seguido sem triunfos. Por isso, diante da torcida, o clube vai com tudo em busca dos três pontos.

Sávio ainda ressaltou que, apesar das mudanças, o elenco está feliz, entrosado e confiante.

"A felicidade de quem sai para ir para casa e de quem volta é a mesma. Hoje, chegamos aqui muito felizes, porque sabemos que o grupo que temos é muito bom. Não tem tristeza no nosso time. Agora é continuar aproveitando da melhor forma, com a cabeça no lugar. Esse jogo de amanhã vai ser muito importante", disse Sávio, que espera contar com a presença da torcida para empurrar o time.

"Agora é se unir ainda mais. Não só entre os jogadores, mas também com a torcida, que faz uma bela festa nas arquibancadas. A gente tem que pegar essa energia positiva, levar para dentro de campo e transformar em vitória. Isso vai ser muito importante para nós, porque a Série B não é nada fácil. Temos que seguir com os pés no chão, com humildade, e vamos chegar ao nosso objetivo", concluiu o lateral.

O Remo enfrenta o Operário-PR neste domingo (8), às 19h, no estádio Mangueirão. O duelo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na rádio Liberal+.