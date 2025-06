Saiba o que é preciso para o Remo terminar a 11ª rodada no G4 da Série B

O Remo terá pela frente o Operário-PR, no domingo (8), em Belém, pela 11ª rodada da Série B. É a chance do clube paraense retornar ao G4 da competição, porém, o Leão Azul não depende apenas de suas próprias forças para entrar novamente no grupo de clubes que estariam classificados para a Série A em 2025.

Atualmente o Remo ocupa a 6ª colocação na tabela da Série B, após derrota por 2 a 0 para o CRB-AL, no último final de semana. O revés fez o Leão perder posições e sair da vice-liderança. Para terminar a 11ª rodada no G4, o Remo precisa vencer o Operário-PR e torcer por tropeços do Cuiabá-MT, que joga contra o Paysandu, nesta sexta (6), na Arena Pantanal e derrota do Norizontino-SP, que pega o a Chapecoense-SC, também nesta sexta, no interior paulista. Um empate também pode servir o Leão Azul, desde ele vença seu compromisso. Outro time que o Leão vai secar é o CRB, que pega o Avaí-SC, fora de casa. Um eampate do Galo da Pajuçara contra os catarinenses e um triunfo diante do Operário, faz o Remo terminar no G4.

Então para o Remo retornar ao G4, precisa torcer pelo Paysandu, seu maior rival e também pela Chapecoense-SC, na noite de hoje, além de fazer a sua parte no domingo. O Remo pega o Operário, às 19h, no domingo (8), no Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também narração pela Rádio Liberal +.