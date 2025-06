Sport avança nas tratativas com técnico Daniel Paulista, que pode deixar o Remo; saiba detalhes

Apesar de ter afirmado, na última quinta-feira (5), que não havia recebido propostas de outras equipes para deixar o Remo, o técnico Daniel Paulista está próximo de se despedir do Baenão.. Segundo o Núcleo de Esportes de O Liberal, as conversas entre a diretoria do Sport e o treinador avançaram nas últimas horas, e ele pode ser anunciado no Leão da Ilha nas próximas horas.

De acordo com apuração da reportagem, o Sport procurou o Remo para saber as condições contratuais de Daniel. O clube paraense informou que o contrato do treinador prevê uma multa rescisória de aproximadamente R$ 500 mil. A partir dessa informação, o time pernambucano passou a negociar diretamente com o técnico.

Nas primeiras horas da manhã, as tratativas entre Daniel e o Sport evoluíram, mas encontraram obstáculos em pontos como tempo de contrato e valor da multa. No entanto, nas últimas horas, as negociações avançaram e as partes parecem ter chegado a um acordo.

O Remo aguarda uma comunicação formal de Daniel sobre o desfecho das negociações. A partir disso, o clube avaliará se cobrirá a proposta feita pelo Sport ou se liberará o técnico, mediante o pagamento da multa prevista.

No comando do Remo desde o início de 2025, Daniel Paulista conquistou o título estadual e vinha conduzindo a equipe a uma boa campanha na Série B. O time ocupava a sexta colocação, com 17 pontos, apenas um a menos que o G-4.

Caso assine com o Sport, Daniel iniciará sua terceira passagem à frente do time rubro-negro. A primeira ocorreu em 2016, quando foi efetivado após atuar como auxiliar, contribuindo para a permanência do clube na Série A. No ano seguinte, repetiu a missão — novamente com sucesso ao fim da temporada.