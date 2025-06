“Quero construir minha história no Remo”, diz Pedro Costa antes de duelo contra o Operário

O Remo realizou, nesta sexta-feira (6), o penúltimo treinamento antes do jogo contra o Operário-PR, válido pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será no domingo (8), às 19h, no Mangueirão, em Belém. O foco da equipe é a recuperação após a derrota por 2 a 0 para o CRB, fora de casa. Durante a preparação, o lateral-direito Pedro Costa comentou sobre o momento do time e a expectativa para o próximo desafio.

“Desde a minha chegada aqui eu falei que vinha pra somar. Estava esperando uma oportunidade e apareceu. Fico chateado pelo resultado, mas grato pela chance”, disse. “Não foi o melhor resultado, mas tô muito feliz em ter estreado como titular e tô aí buscando meu espaço”, afirma o jogador recém-chegado ao clube.

Sobre a campanha do Leão, que ocupa a 6ª posição na tabela, o jogador destacou a regularidade: “No começo da Série B é sempre assim, disputada. Mas o que importa é a campanha que estamos fazendo. É campanha de acesso e é isso que a gente vem buscando”.

Com a janela de transferências aberta, o elenco azulino passou por mudanças. Um dos recém-chegados é o atacante Matheus Davó, que já treina com o grupo. Pedro comentou sobre o reforço e as expectativas: “Quem está chegando agora tem que vir com o pensamento de acesso. O clube exige isso, pela camisa e pela tradição”.

Com passagens por outros clubes da Série B, o lateral avaliou a importância de manter a consistência ao longo da competição.

“É uma competição muito difícil. Quem começa bem, no final se dá bem. Vamos trabalhar pra esse acesso”, afirmou. Ele também citou bons momentos na carreira, mas reforçou o foco atual: “Quero construir minha história no Remo. Estou focado em fazer uma boa temporada aqui pra ajudar”.

Pedro também falou sobre a cobrança do técnico após a derrota para o CRB. “Ele cobrou como tem que cobrar, porque é normal. Mas elogiou também. Criamos bastante, tivemos muitas chances, mas não foi o dia. Agora o foco é dentro de casa. Domingo pode esperar um time muito centrado e focado para os três pontos”.

Por fim, o jogador enviou uma mensagem para a torcida azulina. “Acreditem em nós. Estamos aqui pra jogar pelo clube e pela torcida, que faz um show à parte. Domingo é guerra, é jogo de três pontos, e a torcida pode esperar muito desempenho da nossa equipe”.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)