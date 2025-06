'Tivemos aspectos positivos', diz goleiro do Remo sobre perda da invencibilidade na Série B

Neste domingo (8), o Clube do Remo volta a campo para enfrentar o CRB, no jogo que marca o retorno aos gramados após a perda da invencibilidade na Série B. Até então, foram nove rodadas sem conhecer o sabor amargo da derrota, em que o time acumulou quatro vitórias e cinco empates. Para os jogadores, a marca não desanimou, pois estava prevista para acontecer a qualquer momento, inclusive deixando lições ao time, que terá o apoio da torcida. Uma vitória em casa, no entanto, pode devolver o time ao G4. Hoje, o Remo é o sexto, com 17 pontos.

"Todo jogo é um aprendizado, independentemente de perdermos ou vencermos. Mesmo com a derrota, tivemos vários aspectos positivos: criamos, trabalhamos da melhor forma. Agora é hora de manter o foco. Isso ia acontecer em algum momento — ficamos nove rodadas sem perder — mas não vamos baixar a guarda. Seguimos buscando tudo aquilo que é proposto durante a semana para que, nos jogos, possamos colocar em prática."

Após o treino desta quinta-feira, o goleiro Marcelo Rangel falou com a imprensa sobre as impressões para o próximo compromisso contra um time apenas três pontos abaixo do Remo. Em 10º lugar na Série B, o Operário-PR vem de um empate no clássico contra o Athletico-PR e deve vir a Belém para jogar no erro azulino. Por conta disso, o camisa 1 quer o time atento e recuperado das falhas que o fizeram perder para o CRB na última rodada.

"Será um confronto muito difícil. Eles foram campeões paranaenses e são um time complicado de enfrentar, regular, que faz um bom campeonato. Para vencer, temos que estar 100%, entrar concentrados e contar com a ajuda do torcedor para conseguir essa vitória. Eles são muito importantes nesses jogos, e novamente contamos com o apoio deles. Junto com o time, vamos atrás da vitória", diz Rangel.

Na avaliação dele, o pós-derrota tem sido bem aproveitado pela comissão técnica e jogadores, sobretudo no sentido da valorização das oportunidades criadas. "Precisamos manter o foco, a seriedade. Temos que valorizar ainda mais a criação de jogadas. Além disso, ter concentração durante toda a partida, não só ofensivamente, mas também defensivamente. É isso que faz a diferença. Em todas as vitórias da nossa equipe, fomos muito cirúrgicos. E assim devemos continuar para voltar a vencer."