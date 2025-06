Regularizado no BID da CBF, Matheus Davó já pode estrear pelo Remo neste domingo (8)

O Clube do Remo regularizou a inscrição do atacante Matheus Davó no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira (4). Com isso, o atleta está habilitado e pode estrear oficialmente pelo time neste domingo, contra o Operário, pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão.

Davó foi apresentado ao clube na noite da última quarta-feira (4) como novo reforço do Leão para a temporada. Aos 25 anos, o jogador chega após passagem pelo Mirassol-SP, onde disputou 10 partidas e marcou um gol. O atleta também tem passagens por Cruzeiro-MG, Bahia — onde se destacou com 40 jogos, 10 gols e quatro assistências —, São Bernardo-SP, Guarani-SP, Pafos (Chipre) e Philadelphia Union (Estados Unidos).

Davó se descreve como atacante de área, apesar da sua versatilidade em campo. O jogador explicou que rende mais próximo ao gol, explorando jogadas de explosão e finalização.

“Com o Daniel, jogava de 9, também de segundo atacante. Posso jogar de ponta, de meia, mas minha principal característica é jogar perto do gol, com jogadas de explosão, facões e finalização”, explicou.

Davó disse estar pronto para ajudar o time e destacou a importância do apoio da torcida, afirmando que gosta de atuar em clubes com grande massa torcedora, onde o incentivo o motiva a demonstrar raça e entrega em campo. O Leão Azulino entra em campo contra o Operário neste domingo (8), às 19h, no Estádio Mangueirão. O Remo é o 6º colocado, com 17 pontos. Uma vitória pode recolocar o time no G4 da Série B, dependendo de outros resultados.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)