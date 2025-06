Técnico do Remo, Daniel Paulista nega que tenha recebido proposta do Sport-PE: 'Não houve contato'

O técnico do Remo, Daniel Paulista, negou nesta quinta-feira (5) que tenha recebido qualquer proposta para deixar o Leão Azul e assumir o comando do Sport Recife. A declaração foi dada ao vivo durante o programa Liberal+ Notícias, da Rádio Liberal+.

“Mais uma vez meu nome é envolvido com o Sport, mas não houve nenhum contato. O trabalho no Remo segue normalmente, trabalhamos pela manhã e continuamos da mesma forma”, afirmou o treinador azulino.

A fala de Daniel surgiu após especulações na imprensa pernambucana, que apontavam o técnico como um dos principais candidatos a substituir António Oliveira no Sport. Além dele, outro nome cotado para clube rubro-negro é o de Jair Ventura, do Avaí-SC.

O Leão da Ilha vive um momento delicado: é o lanterna da Série A do Brasileirão, com apenas três pontos em 11 rodadas.

Daniel e Sport

A ligação entre Daniel Paulista e o Sport não é recente. Como jogador, defendeu o clube entre 2008 e 2011, período em que conquistou a histórica Copa do Brasil de 2008 e o Campeonato Pernambucano. Mais tarde, já como técnico, teve duas passagens pelo time, sendo a última em 2020.

No Remo, Daniel vive uma boa fase. Mesmo com a derrota recente para o CRB, o time azulino faz campanha sólida na Série B: são quatro vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em dez jogos. O desempenho coloca o clube na sexta colocação, com 17 pontos, na briga pelo G-4. Além disso, o treinador conquistou neste ano o título do Campeonato Paraense, encerrando um jejum que vinha desde 2022.