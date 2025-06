Treinador do Remo, Daniel Paulista entra no radar do Sport-PE, diz imprensa pernambucana

Depois de perder, de surpresa, o executivo de futebol Sérgio Pepelini para o Fortaleza-CE, o Remo pode estar ameaçado de perder outra peça importante. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Juan Torres, no programa NE2, da Globo de Pernambuco, o treinador Daniel Paulista estaria no radar do Sport-PE para assumir o comando técnico da equipe, que está vago desde a demissão do português António Oliveira.

Além de Daniel Paulista, conforme a imprensa pernambucana, o clube rubro-negro também teria sondado Jair Ventura, do Avaí-SC. Vale destacar que ambos os treinadores já tiveram passagens pela equipe.

Como jogador, Daniel atuou no time entre 2008 e 2011, tendo sido campeão da Copa do Brasil de 2008 e do Campeonato Pernambucano. Além disso, o atual técnico do Leão Azul já comandou o Sport, sendo a passagem mais recente em 2020. Já Jair Ventura treinou o clube por alguns meses, entre 2020 e 2021.

Daniel Paulista vive um bom momento no Remo. Apesar da derrota para o CRB-AL, a equipe azulina faz uma campanha regular na Série B. Em 10 rodadas, o time venceu quatro jogos, empatou cinco e perdeu apenas um. Com isso, o Leão Azul ocupa a sexta colocação na tabela, com 17 pontos. Além disso, o técnico levou o Remo ao título do Campeonato Paraense, que o clube não conquistava desde 2022, o que lhe garantiu prestígio entre os torcedores.

Vale destacar também que o atual executivo de futebol do Leão da Ilha é Thiago Gasparino, que já trabalhou no Remo.

O Núcleo de Esportes de OLiberal.com procurou o Remo para confirmar se houve uma proposta oficial ao técnico azulino, mas ainda não obteve retorno. Até o momento, a informação não foi confirmada oficialmente por nenhum dos clubes.

O Sport-PE está de recesso por conta do Mundial de Clubes, e os jogadores só se reapresentam para os treinos no dia 13 de junho. Atualmente, o Leão Pernambucano ocupa a última colocação da tabela da Série A, com apenas três pontos em 11 rodadas.

António Oliveira foi demitido na última quarta-feira (4), após apenas quatro jogos à frente do time, acumulando três derrotas e um empate.