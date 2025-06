Davó se impressiona com torcida do Remo: 'o cara se sente jogador de verdade'

Apresentado oficialmente nesta quarta-feira (4) como novo reforço do Remo, o atacante Matheus Davó revelou que o fator decisivo para aceitar a proposta do clube foi a torcida azulina. Aos 25 anos, o jogador chega após passagem pelo Mirassol, onde disputou 10 partidas e marcou um gol. Davó afirmou ainda estar pronto para a próxima partida do Leão, no domingo (8), contra o Operário, no Mangueirão.

Davó contou que sua única experiência no Baenão foi em 2021, em um jogo da Série B, ainda sem público por conta da pandemia. Sem conhecer a força da torcida remista, foi só após o contato do clube que ele mergulhou na história do Leão.

“Confesso que vim jogar uma vez só aqui no Pará e foi contra o Remo em 2021, pós-pandemia, e o estádio não estava cheio. Não tinha noção do tamanho que é a torcida. Quando comecei a estudar, ver o estádio lotado e ouvir as músicas da torcida, é nesses lugares que o cara se sente jogador de verdade”, afirmou o atacante.

Além da torcida, a presença do ex-executivo remista Sérgio Papellin e do técnico Daniel Paulista — com quem já havia trabalhado no Guarani — também contou pontos. “Já conhecia o Papellin e o Daniel, isso foi muito importante pra minha decisão. A gente sabe que quando o Remo está bem a massa vem junto. Acredito que todo jogador almeja jogar num clube que tem essa nação”, completou.

Apesar da versatilidade, Davó se define como um atacante que rende mais próximo do gol. “Com o Daniel jogava de 9, também de segundo atacante. Posso jogar de ponta, de meia, mas minha principal característica é jogar perto do gol, jogada de explosão, facões e finalização”, explicou.

Empolgado, o jogador garantiu que já está em forma e pronto para ajudar. “Estava treinando e tudo, estou pronto. É fundamental o apoio da torcida, isso ajuda muito. Dentro de campo não tem migué, a torcida dá o incentivo, de demonstrar raça o tempo todo, de brigar. Eu gosto de jogar em clube que tem torcida”, disse.