Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Operário-PR; veja valores

Após a primeira derrota na Série B, o Remo volta a jogar em casa e recebe o Operário no próximo domingo (8), no estádio Mangueirão. Em busca do apoio da torcida, o clube azulino iniciou a venda de ingressos para o duelo. Para atrair o torcedor, até a próxima sexta-feira (6), as entradas terão descontos na compra de dois bilhetes.

Conforme divulgado pelo clube, para o setor de arquibancada, dois ingressos saem por R$ 60, ou seja, cada um custa R$ 30. Já para a cadeira, as entradas custam R$ 120 (R$ 60 cada).

Após a promoção, que vai até sexta-feira, os valores voltam ao preço normal: R$ 40 para a arquibancada e R$ 80 para a cadeira. Os torcedores azulinos podem adquirir os ingressos nas Lojas Oficiais do clube ou no IngressoSA.

Estudantes têm direito à meia-entrada e pessoas com deficiência (PCDs) e idosos têm direito à gratuidade.

Cenário

O Remo busca sua quinta vitória no campeonato. Após perder para o CRB-AL, a equipe caiu para a sexta colocação na tabela, com 17 pontos. Até então, o Leão Azul era o único time invicto na Série B.

Agora, o time precisa de mais três pontos para voltar a figurar no G-4. Com isso, o Remo deve ir com força total para o duelo contra o Fantasma no próximo domingo. Em 10 rodadas, o Remo acumula quatro vitórias, cinco empates e uma derrota.

Agenda

A partida entre Remo e Operário ocorre no próximo domingo (8), às 19h. Inicialmente, o jogo estava agendado para às 20h30, mas foi alterado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogo terá cobertura completa em OLiberal.com, com transmissão Lance a Lance, além de narração na Rádio Liberal+.