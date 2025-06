Em apresentação à imprensa, Marcos Braz fala de histórico no Flamengo e estrutura vista no Remo

A apresentação do novo executivo de futebol do Remo era bastante aguardada pela imprensa esportiva local. Ao responder as perguntas, Marcos Braz falou sobre os aspectos do novo desafio, o histórico no Flamengo, onde teve duas passagens vitoriosas, e as necessidades com o elenco azulino, que vive um momento positivo na Série B. Rodeado pelo presidente Tonhão e o vice Glauber Gonçalves, o novo executivo azulino também não prometeu levar o time à Série A, mas sim despejar todo seu conhecimento para alavancar o futebol azulino.

“Eu conheci a estrutura [do Remo] no início do ano, vi algumas coisas e se passou um bom tempo até ter a oportunidade de retornar. Não podemos trabalhar em uma situação em que não tem nada funcionando. Preciso ter calma, analisar o que temos hoje e depois, com calma, fazer uma reestruturação tranquila e que fique para o clube. Depois a gente pode se estender nesse assunto. É um tempo muito curto para que a gente comece a falar pontos. Temos que entender as prioridades primeiramente”, disse. Quando questionado sobre a diferença de realidade entre o seu último emprego no multi-campeão carioca e o Leão Azul paraense, Braz fez uma diferença: fez questão de detalhar as duas passagens no clube carioca, a primeira entre 2004 e 2009, e a segunda de 2019 a 2024.

“Trabalhei em dois Flamengos. Trabalhei no todo poderoso do mercado e também no lá atrás. Em 2009, que era outro orçamento, era outro Flamengo e foi campeão brasileiro depois de 18 anos. Eu também trabalhei na adversidade no Flamengo, com salários atrasados, situações adversas e então que olha minha imagem hoje ao Flamengo robusto como é e com orçamento poderoso, talvez não conheça o Marcos Braz, que lá atrás teve que contratar jogadores que não poderia se gastar muito. Não que agente esteja nessas adversidades aqui, o Remo está com salários em dia, compromissos em ordem, mas quem acha que trabalhei somente em um tipo de Flamengo, não é verídico e estou acostumado a trabalhar em qualquer tipo de marcado”, detalhou. No total, o executivo conquistou 15 títulos, sendo três no primeiro período, onde contava com nomes como Adriano Imperador e Petkovic, e outros 12 na segunda passagem, durante a era de Gabigol, Arrascaeta e cia.

Quanto ao elenco azulino, Marcos Braz evitou maiores detalhes, mas garantiu que vai trabalhar para extrair o que há de melhor em cada peça, além de correr atrás de contratações pontuais.



“Temos que tomar cuidado quando falamos de posições, pois aqui atrás temos jogadores e estão prestando atenção no que a diretoria fala. O que eu posso falar é que o presidente e a diretoria, vão cobrar que o Remo tenha uma musculatura maior, em setores em que está bem, melhorar mais ainda. É em cima disso que vamos trabalhar, porém, estamos analisando o que pode ser feito. Essa janela é de ajustes, curta, em que você tem daqui um mês, uma janela mais extensa e vamos analisar o que fazer agora e também no segundo momento. Mas quero deixar claro que iremos fazer as contratações com calma, tranquilidade, pois existe uma excepcionalidade em ter uma janela mais à frente. Então será cirúrgica essa primeira janela, para não trazer jogadores que não irão responder dentro de campo”, encerrou.