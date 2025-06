Mais um! Paysandu anuncia contratação de atacante do Flamengo

Após confirmar contratação do zagueiro Thiago Heleno, o Paysandu anunciou o atacante Petterson, do Flamengo, como reforço para a sequência da temporada. O jogador chega no clube bicolor por meio de empréstimo e é uma das apostas do time para uma reação na Série B,

Petterson estava no Juventude-RS, onde disputou o Campeonato Gaúcho e dois jogos da Série A. A passagem do jogador foi curta, de apenas nove jogos.

Segundo informações do jornalista Carlos Ferreira, Petterson viajou para Cuiabá, onde o Bicola enfrentará o Dourado, pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão. No anúnciou, o Paysandu informou que o atleta já realizou todos os procedimentos exigido e aguarda a publicação do seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para estrear. Petterson, de 21 anos, é cria das categorias de base do Flamengo.

Na base, o jogador foi campeão brasileiro sub-17 e sub-20, além de ter conquistado o título da Copa do Brasil sub-17 pelo Mengão. Já como profissional, o atacante não teve espaço da equipe e foi emprestado para clubes como Athletico-PR, Estrela da Amadora (Portugal) e Juventude-RS.

O atacante é uma aposta do Paysandu para a sequência da Série B. A equipe está pressionada para voltar a vencer e se recuperar no campeonato. Atualmente, o clube amarga a lanterna da tabela, com apenas quatro pontos. Ainda não venceu na competição e já acumula seis derrotas.

Caso seja regularizado a tempo, Petterson pode estrear contra o Cuiabá-MT, na próxima sexta-feira (6), na Arena Pantanal. O duelo é válido pela 11ª rodada da Série B.