Paysandu precisa ter um aproveitamento de quase 50% dos pontos para se livrar do rebaixamento

A Série B do Campeonato Brasileiro virou um calvário para o Paysandu, um dos três representantes do Norte na competição. Lanterna e sem vencer, a equipe bicolor precisa ter uma mudança drástica no aproveitamento nas próximas 28 partidas para fugir do rebaixamento.

O Paysandu possui um aproveitamento de apenas 13% dos pontos disputados e, será necessária uma mudança de postura do time, para alcançar o objetivo que é se livrar da tremida Série C. O “número mágico” para eliminar completamente toda as chances de rebaixamento é 45 pontos.

Para o Papão chegar aos 45, será necessário obter 41 pontos em 84 disputados. Com isso, o Paysandu terá que ter um aproveitamento de quase 50% dos pontos. Mas, chegar aos 45 pontos, não é uma regra na Série B, já que em outras temporadas vários clubes se livraram com uma pontuação menor.

Em 2024, o CRB-AL se livrou do rebaixamento com 43 pontos. No ano de 2023 foi a vez a Chapecoense-SC se livrar da Série C com 40 pontos e em 2021 o Novorizontino-SP escapou da degola com 44 pontos.

Pior ataque

Nos últimos jogos o Paysandu vem criando chances, mas pecando na hora das finalizações. O clube paraense, o lado do Volta Redonda-RJ, possuem os piores ataques da Série B, com apenas cinco gols em 10 partidas, com uma média de um gol a cada dois jogos.

Agenda

O próximo compromisso do Paysandu na Série B do Brasileirão será na sexta-feira (6), contra o Cuiabá-MT, equipe que ocupa a 4ª posição na tabela. A partida pela 11ª rodada está marcada para a Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), às 21h35 e terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também narração pela Rádio Liberal +.