Remo inaugura 'Toca do Rei' no Baenão e convoca torcida para jogo contra o Corinthians; saiba mais

O Remo encara o Corinthians-SP nesta quarta-feira (26), às 21h30, na Neo Quimica Arena, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida vale nada mais nada menos que R$3.3 milhões e a diretoria do Remo convoca a torcida azulina para acompanhar a partida no Baenão, na inauguração do espaço “Toca do Rei”.

O Leão Azul informou em suas redes sociais que a “Toca do Rei” será inaugurada a partir das 18h, com entrada pelos portões da Romulo Maiorana. O evento contará com o Dj Marcos Maetro e às 19h30 a cantora de samba Mariza Black assume a festa até o início da partida.

Panorama

A equipe paraense venceu o Corinthians por 2 a 0, em Belém, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com o triunfo, o Remo pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim se classifica para a próxima fase da competição nacional. Para o Corinthians resta vencer por três gols de diferença para alcançar a classificação de forma direta. Caso vença por dois gols de diferença, a decisão da vaga será nas disputas de pênaltis.