Rony, do Palmeiras, posta foto com a camisa do Remo em visita antes do jogo contra o Corinthians

O Remo terá pela frente o Corinthians-SP, amanhã, às 21h30, na Neo Quimica Arena, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Leão venceu por 2 a 0 em Belém e possui a vantagem de poder perder até por um gol que avança na competição. A delegação azulina ganhou um incentivo a mais na noite de ontem, com a visita do atacante paraense Rony, que joga no Palmeiras e foi revelado pelo Remo.

Rony que recentemente foi convocado para atuar pela Seleção Brasileira, esteve no hotel em que o Remo está hospedado na capital paulista e recebeu uma camisa do Leão Azul, clube onde iniciou a carreira e jogou profissionalmente e conquistou dos títulos do Parazão. Em sua conta no Instagram, o atacante do Palmeiras fez questão de publicar a foto ao lado do técnico Marcelo Cabo, o vice-presidente Tonhão e do executivo de futebol Thiago Gasparino e agradeceu o carinho.

“Visitando os amigos do Clube do Remo para desejar boa sorte na Copa do Brasil. Obrigado pelo carinho”, escreveu.

Rivalidade

Rony é um dos ídolos recentes do Palmeiras e vem “empilhando” taças com a camisa do Verdão, maior rival do Corinthians.