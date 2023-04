Marcelinho Carioca critica Corinthians: ‘fazer três gols em cima do Remo com esse futebol?’

A situação do Corinthians não está das melhores, nos últimos quatro jogos, o Timão perdeu três. Agora, se preparando para o jogo de volta contra o Clube do Remo, pela Copa do Brasil, o time recém assumido pelo técnico Cuca precisa ganhar do Leão por no mínimo três gols de diferença, coisa que o ex-jogador e ídolo da equipe paulista, Marcelinho Carioca, acha difícil.

“Na boa, fazer três gols em cima do Remo com esse futebol? Com esse time? Com Balbuena em campo? Com Fábio Santos na lateral-esquerda? Ter esperança do Paulinho entrar, pra quê? Entrar para fazer o quê? Fazer jus ao salário? Fazer jus ao contrato que tem? Eu não sei a quem interessa ganhar uma fortuna? É inadmissível isso!”, disse Marcelinho Carioca durante uma transmissão.







Se o Corinthians fizer apenas dois gols em cima do Remo, a partida será levada para as penalidades. No último jogo, contra o Goiás pelo Brasileirão, o time paulista perdeu por 3 a 1, e o desempenho dos jogadores em campo e a partida contra o Remo também foi assunto para o técnico Cuca.

“Tem que ser totalmente diferente do que jogamos hoje. Se não for assim, não vamos nem ganhar o jogo, muito menos fazer três gols. Não vou esconder, não adianta falar coisas bonitas aqui, a responsabilidade é de todos nós. Não é porque estou aqui há dois dias que não é minha. Quarta-feira tem que ser totalmente diferente desde o primeiro segundo”, disse o técnico após o jogo.

A partida entre Corinthians e Remo, pela Copa do Brasil, ocorrerá na próxima quarta-feira (26), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. O time do Leão partiu para a capital paulista nesta segunda-feira (24).