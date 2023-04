Antes de jogo contra o Remo, Cuca nega saída do Corinthians; saiba mais

A pressão em cima do técnico Cuca, do Corinthians, antes do duelo contra o Remo pela Copa do Brasil, continua. Segundo o comentarista Vampeta, o treinador teria se colocado à disposição do presidente para deixar o clube, o que foi negado por Cuca em contato com a Itatiaia de São Paulo.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

A torcida do clube já vinha rejeitando a contratação do treinador desde sua chegada, em razão de sua condenação por estupro em 1987. Cuca, por sua vez, alega inocência no caso.

VEJA MAIS

O contrato do treinador não prevê multa rescisória, facilitando eventual saída. Cuca segue comandando o treino da equipe nesta segunda-feira e foca no próximo jogo do Corinthians pela Copa do Brasil.

Cenário

Com a vitória por 2 a 0 no primeiro jogo, disputado no Mangueirão, o Remo chega para o confronto contra o Corinthians com a vantagem em mãos. O Leão pode perder por até um gol de diferença, que mesmo assim se classifica para as oitavas de final.

O Corinthians, por sua vez, precisa vencer por três gols de diferença para levar a classificação direta. Se o clube paulista vencer por dois gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.