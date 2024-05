Pós-jogo: Hélio dos Anjos explica momento do Paysandu, faz revelações e anuncia dispensas

A Fiel compareceu em bom número na Curuzu, apoiou o Paysandu para a primeira vitória na Série B diante do Avaí-SC, mas com um a menos ficou difícil após expulsão do zagueiro Quintana no começo da segunda etapa. Não foi dessa vez e a partida terminou em 0 a 0. Na coletiva pós-jogo, o técnico Hélio dos Anjos explicou o momento bicolor na segundona, revelou que convenceu a diretoria para que o meia Juninho ficasse no clube e falou sobre dispensas.

Ainda sem vencer na competição, em três jogos, a equipe bicolor tem uma derrota e dois empates. Para Hélio, é preciso ter paciência, já que o Papão não disputava a Série B há um bom tempo. “O maior erro nosso foi não matar no primeiro tempo. O campeonato é dificílimo. Não estou pedindo entendimento de ninguém, mas temos que entender que a gente não disputa a Série B tem seis anos. Tem seis anos que o Avaí não vem aqui, o Santos, as coisas não são tão simples. Eu frisei muito, os três primeiros meses de trabalho não servem pra mim”, afirmou.

Sobre o meia Juninho, que entrou no segundo tempo e foi muito bem, o técnico bicolor elogiou o jogador e contou que foi fundamental para a permanência do atleta. “Eu tenho uma admiração muito grande pelo Juninho. O Juninho estava praticamente fora daqui. Eu convenci a diretoria que R$ 50 mil pelo passe dele valeria a pena. É um jogador que graças a Deus fiquei com ele aqui. Isso não quer dizer que apesar da atuação, ele será a minha primeira opção contra o Mirassol, que será um jogo muito competitivo. Para mim, o processo do Juninho é muito parecido com o caso do Eslí”, enfatizou.

No final da coletiva, Hélio falou sobre dispensas. Inclusive, o treinador se adiantou e falou de algumas ainda nem foram anunciadas de forma oficial pelo clube, como Hiury e Leandro. “Hiury e Bispo saíram porque pediram. Leandro foi decisão técnica. Naylhor decisão técnica. Que por mim, caso queira encerrar a carreira, poderia ter um cargo aqui no clube. Foi de fundamental importância para mim e para o clube no ano passado. As pessoas não sabem o que significa liderança”, ressaltou.

Quando será o próximo jogo do Paysandu?

A próxima partida do Paysandu será contra o Mirassol-SP, fora de casa, pela 4ª rodada da Série B. O jogo acontece no domingo (12), às 16h, no Estádio Campos Maia.