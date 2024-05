Em busca do tetra, Paysandu recebe o Vila Nova-GO na primeira partida da final da Copa Verde

Logo mais, às 20 horas, o Paysandu parte para a segunda decisão da temporada, desta vez com a possibilidade de erguer um troféu valioso, que o elevará à condição isolada de maior vencedor da Copa Verde. Contra o Vila Nova, que tenta o primeiro, o Paysandu joga o duelo de ida mirando a quarta taça, após os triunfos nos anos de 2016, 2018 e 2022.

Por falar nisso, a final desta edição será uma reedição de 2022. Naquela ocasião, o Paysandu venceu a partida no Estádio Serra Dourada, conquistando o tricampeonato e tornando-se o maior vencedor da Copa Verde, enquanto o Vila Nova buscava seu primeiro título. Em 2023, o Paysandu chegou à final novamente, mas foi derrotado pelo Goiás.

As semelhanças entre ambos ainda se estendem. No elenco do Vila Nova, estão dois ex-jogadores do Paysandu: o volante Geovane, que jogou a Série C e conquistou o acesso pelo clube no ano passado, e o atacante Fernandão, que defendeu o Paysandu em 2010. Além deles, o técnico do Vila Nova, Márcio Fernandes, também tem histórico no Paysandu, onde foi jogador na década de 80 e técnico em 2022 e 2023, conquistando a Copa Verde de 2022.

Para esta final, o Vila Nova não poderá contar com 12 jogadores que foram inscritos após o prazo permitido: o goleiro Halls, os laterais Elias, Fábio e Rhuan, os zagueiros Jemmes e Guilherme Lacerda, os volantes Cristiano e Geovane, o meia Igor Henrique e os atacantes Igor Torres, Júnior Todinho e Emerson Urso.

Hélio dos Anjos, técnico do Paysandu, também enfrenta dificuldades para escalar a equipe devido à impossibilidade de utilizar 10 jogadores contratados após o prazo: Iago Haas, Yeferson Quintana, Pedro Romano, Léo Pereira, Wesley Fraga, Crystopher e Gabriel Santos, sendo que apenas Quintana vinha sendo titular. Além disso, Wanderson e Biel foram expulsos na semifinal contra o Remo e Robinho recebeu o terceiro cartão amarelo, enquanto Edinho e Michel Macedo são dúvidas.

Mesmo não vivendo seus melhores momentos, o elenco do Paysandu está confiante no tetracampeonato, contando com o apoio da torcida que praticamente esgotou os ingressos para o jogo de ida. Os dois times estão na Série B, com o Vila Nova na 7ª posição e o Paysandu na 17ª, na zona de rebaixamento. A partida de volta será no próximo dia 29, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Ficha Técnica

Data: 22/05/2024

Hora: 20h

Local: Estádio da Curuzu

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MG) e Adilson Gomes de Oliveira (ES)

Quarto Árbitro: Rodrigo da Fonseca Silva (MS)

Analista de Campo: Olivaldo da Silva Moraes (PA)

Árbitro de Vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Lucas Maia, Carlão, Bryan; Leandro, Brendon e Juninho; Jean Dias, Vinícius Leite e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos

Vila Nova: Dênis Júnior; João Vitor, Anderson Conceição, Ruan Santos e Eric; Bruno Matias, João Lucas (Quintero) e Luciano Naninho; Juan Christian, Henrique Almeida e Alesson.

Técnico: Márcio Fernandes