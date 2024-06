Paysandu: Juninho fala sobre faltas sofridas, avalia parte física e projeta partida com o Ituano-SP

Um dos representantes da mudança de postura - para melhor - do Paysandu nesta Série B do Brasileirão é o meia Juninho. Titular pela primeira vez na quinta rodada, diante do Goiás-GO, na Curuzu, o jovem jogador tem mudado a dinâmica da equipe, que tem desafiado times da ponta da tabela. O bom desempenho do atleta, inclusive, tem chamado a atenção dos adversários.

Segundo a plataforma Sofascore, Juninho sofre, em média, duas faltas a cada jogo. Isso representa cerca de 30% de todas as infrações marcadas contra o Paysandu por partida na Série B do Brasileirão. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (14), véspera do jogo contra o Ituano-SP, pela 10ª rodada da Segundona, o atleta disse que isso é um reflexo do bom futebol praticado.

"Assim como a gente estuda o adversário eles estudam a gente. Eles devem ver quais os nossos pontos fortes e tenho sentido uma marcação mais forte sobre mim, porque sabem quais são as minhas características. Apesar disso, venho trabalhando forte com o pessoal da análise para conseguir me livrar desses impactos e fazer meu jogo da melhor forma", avaliou.

A parte física, inclusive, é algo que preocupa Juninho. Nesta temporada, o jogador ainda não completou 90 minutos em um jogo, mas trabalha para fortalecer a resistência. Segundo ele, há uma evolução neste sentido.

"No início senti bastante a parte física, mas tenho me sentido melhor a cada jogo. É um processo de ganho de fôlego, que tem me ajudado bastante. Acredito que uma minutagem maior vai me dando mais condições e espaço na equipe. Vou conseguindo entender a competição dessa forma", disse.

Sobre o próximo adversário do Paysandu na Série B, o Ituano-SP, Juninho disse que espera uma partida difícil. Apesar da má-fase do adversário - 18ª colocado na competição e rebaixado à Segunda Divisão do Campeonato Paulista - o meia bicolor lembra que a equipe do interior de São Paulo já venceu oponentes qualificados nesta Série B, como Ponte Preta e Sport-PE.

"Vai ser um adversário difícil. Eles vêm com força total pra conseguir uma vitória em cima da gente, sobretudo porque jogam em casa. Não precisamos exagerar. Se a gente manter o nível que estamos imprimindo dentro de casa, vamos conseguir buscar uma vitória", finalizou.

Paysandu e Ituano-SP se enfrentam neste sábado (15), às 18h, no Novelli Júnior, em São Paulo. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.