Paysandu vacila em casa e deixa escapar a primeira vitória na Série B

No reencontro com a torcida na Curuzu, o Paysandu decepcionou a torcida que compareceu ao estádio bicolor. Diante do Avaí, o time de Hélio dos Anjos ficou aquém do esperado e acabou empatando com os catarinenses em 0 a 0. O resultado foi ruim para ambos, que ainda não venceram na competição. O Papão agora tem dois pontos, temporariamente na 13ª posição, enquanto o Avaí permanece na 18ª, sem ponto marcado. Na próxima rodada o Papão enfrenta o Mirassol, no dia 12 de maio, em São Paulo.

Aparentemente, o Paysandu começou a partida melhor em campo, trocando mais passes e ensaiando algum ataque em velocidade. Aos 24, Val Soares recebeu cruzamento pela esquerda e tentou um estiloso arremate com a perna esquerda, mas a redonda pegou pressão e passou por cima da trave. As tentativas do Papão não eram tão consistentes, mas em alguns instantes a equipe assustava o rival. Aos 30, foi a vez de Edinho avançar pela direita e levantar bola na área, que por muito pouco não cobre o arqueiro do Avaí.

Das poucas investidas do Avaí, uma delas levou perigo à defesa, mas a arbitragem assinou o impedimento de Giovanni, aos 42, após lançamento na grande área. Antes do fim do primeiro tempo, Thales Oleques evitou o que seria o gol do Paysandu, depois de uma jogada na grande área, que resultou na finalização do volante bicolor. No domínio de bola, o jogador perdeu tempo, mas ainda assim arriscou e quase abre o placar na Curuzu, em bola originada de Val Soares. Ao fim do primeiro tempo, a torcida pareceu não gostar da exibição e deu alguns segundos de vaia ao time.

2º Tempo

No retorno do intervalo, a única mudança promovida pelo técnico Hélio dos Anjos foi no ataque, com a troca de Edinho por Esli Garcia. O pequeno atacante, que costuma crescer em campo, deu novos ares ao jogo, agredindo com certa constância, ofuscando a dupla Jean Dias e Nicolas. Logo aos oito minutos, o próprio Esli ganhou e cobrou dois escanteios seguidos. No segundo, a bola sobrou para Nicolas, que também mandou por cima do gol. Logo em seguida o artilheiro bicolor levou amarelo por reclamação.

No entanto, logo em seguida o Paysandu sofreu uma baixa importante. Quintanna cometeu falta em William Pottker e acabou expulso direto, obrigando Hélio dos Anjos a fazer nova mudança, tirando Jean Dias para a entrada de Luan Freitas. A troca deixou o Papão sem muitas ações, já que o Avaí passou a ter maior domínio de bola, com algumas chances contundentes. Aos 20, um recuo de bola para Nicolas deu errado e o Avaí novamente quase marcou. Logo em seguida Hélio dos Anjos lançou Juninho em campo, dando maior mobilidade ao setor de criação. O meia movimentou a partida, mas o ataque bicolor continuou não abastecido.

Na reta final da partida, Esli e Juninho deram um gás no time, enquanto o Avaí aproveitou os vacilos ofensivos para responder em velocidade. Jean Lucas recebeu ótimo passe e saiu na cara do goleiro bicolor, mas a arbitragem assinou o impedimento da jogada. Coube a dupla animar a torcida, que, pela primeira vez desde a sua chegada, pressionou o treinador com cânticos que duvidavam de sua inteligência tática. Apesar dos esforços, o Paysandu passou batido e perdeu uma boa chance de levantar a moral na Série B.

Ficha Técnica

Data: 02/05/2024

Hora: 19h

Local: Curuzu

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira (BA) e Patricia dos Reis do Nascimento (BA)

Quarto árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (PA)

Cartões Amarelos: Maurício Garcez (Avaí) Jean Dias, Luan Freitas, Leandro Vilela, Juninho, Nicolas (Paysandu)

Cartões Vermelhos: Y. Quintana (Paysandu)

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson Júnior (Michel Macedo), Y. Quintana, Wanderson, Kevyn; João Vieira (Wesley Fraga), Leandro Vilela e Val Soares (Juninho); Edinho (Esli Garcia), Jean Dias (Luan Freitas) e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos.

Avaí: César; Thales Oleques, Alan Costa, Tiago Pagnussat, Mário Sérgio; William Maranhão (Zé Ricardo), Judson (Pedrinho) e Pedro Castro (Ronaldo Henrique), Giovanni (Jean Lucas); William e Maurício Garcez (Poveda).

Técnico: Marquinhos