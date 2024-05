Pós-jogo: Guilherme dos Anjos aponta diferencial do Paysandu na goleada

Maior campeão da Copa Verde, o Paysandu mostrou mais uma vez que a competição regional é a cara do Lobo. Em uma noite histórica, o Papão foi avassalador e goleou o Vila Nova-GO por 6 a 0, pelo jogo de ida da final, colocando as duas mãos na taça do tetracampeonato. Na coletiva pós-jogo, quem concedeu entrevista foi Guilherme dos Anjos, auxiliar e filho do técnico Hélios dos Anjos, que não falou por estar com um problema na garganta.

CONSISTENTE

Para Guilherme dos Anjos, a mudança de postura em relação aos últimos jogos se resume em consistência de jogo. “Sinceramente, fazendo uma análise muito concisa daquilo que a gente produziu nos últimos jogos, só estava faltando matar as jogadas, ter lucidez no último terço, ter paciência e hoje nós conseguimos enxergar isso. A diferença de hoje para os últimos foi a consistência de jogo nossa muito boa em terminar as jogadas. O mérito real é dos atletas, porque eles que pagam o preço”, enfatizou.

JÁ É CAMPEÃO?

Apesar da larga vantagem, Guilherme afirma que não tem nada ganho, pois a realidade é diferente e que erros devem ser corrigidos. “O grupo e nós somos muito conscientes. Se você for ver alí o pós-jogo, não teve festa, não teve nada. A gente sabe da realidade que vamos enfrentar lá, dificílima. A atmosfera é parecida com a daqui. Eu vejo sim um jogo para ser analisado, corrigir dentro do possível e necessário, cada adversário tenta propor uma situação diferente”, ressaltou.

PRÓXIMO JOGO

Antes de encarar o Vila Nova-GO pelo segundo jogo da final da Copa Verde, o Paysandu encara o Guarani-SP pela 7ª rodada da Série B, fora de casa, em Campinas-SP.