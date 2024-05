Paysandu aplica goleada histórica no Vila Nova-GO e põe as mãos no título da Copa Verde

A relação entre o Paysandu e as noites de Copa Verde costumam trazer bons frutos para a Fiel Bicolor. Nesta quarta-feira (22), essa história vitoriosa ganhou mais um capítulo memorável na Curuzu. Diante do estádio lotado, o Bicola aplicou uma goleada história de 6 a 0 sobre o Vila Nova-GO, pelo jogo de ida da decisão da competição regional. Esli García, Nicolas (três vezes), Edilson e Edinho deixaram o clube alviceleste muito mais perto da conquista do quarto título do torneio.

Com o resultado, o Papão tem ampla vantagem no jogo de volta de decisão. O time alviceleste pode perder por até cinco gols de diferença o jogo de volta, na semana que vem, em Goiânia, que, mesmo assim, conquista o título da competição. Já o Vila, terá que protagonizar uma "missão impossível" em casa: vencer o Papão por sete gols de vantagem para ser campeão, sem precisar de pênaltis.

A partida de volta entre Paysandu e Vila Nova-GO está marcado para ocorrer na próxima quarta-feira (29), no estádio OBA, casa do Tigre, às 20h. Antes da partida, no entanto, as equipes tem compromissos pela Série B do Brasileirão. No sábado (25), às 21h, o Papão encara o Guarani-SP, em Campinas, pela 7ª rodada. Já o Colorado recebe o Brusque-SC, no domingo (26), às 17h.

CONFIRA O JOGO LANCE A LANCE

Primeiro tempo

Venezuelano foi um dos destaques do Papão no primeiro tempo (Wagner Santana / O Liberal)

O primeiro tempo foi de domínio absoluto do Paysandu. Empurrado pela torcida que lotou a Curuzu, o time alviceleste construiu um placar elástico antes do intervalo sem muitas dificuldades. Além disso, Esli García, Nicolas e Juninho - xodós da Fiel Bicolor - brilharam dentro de campo e deram um importante passo rumo ao quarto título da Copa Verde na história alviceleste.

Esli Garcia, que tem sido uma espécie de talismã do Papão na Série B, foi a primeira joia da Curuzu a brilhar na decisão. Aos oito minutos, o venezuelano arriscou de fora da área e acertou o canto do goleiro Dênis Junior. No caminho, a bola ainda desviou num "morrinho artilheiro", enganando o goleiro adversário e abrindo o placar.

A partir de então, o jogo ficou mais igual. Ambas as equipes tiveram chances de marcar, mas o Vila Nova-GO foi quem levou mais perigo. Sobretudo em jogadas com Fernandão, o Tigre quase arrancou o empate, mas parou em belas defesas do goleiro Diogo Silva, do Bicola.

No entanto, na reta final da partida, o Papão voltou a crescer a transformou a ampliou o marcador. Nicolas, aos 33 minutos, marcou após assistência de Juninho. Dez minutos depois, Edilson protagonizou uma obra de arte coletiva na Curuzu.

Em uma troca de passes, Juninho deixou Nicolas na cara do gol. O Cavani da Amazônia, ao invés de finalizar, preferiu rolar de calcanhar para Edílson, que bateu na saída do goleiro. 3 a 0.

Segundo tempo

Edinho fechou a conta para o Papão na final da Copa Verde (Wagner Santana/ O Liberal)

Virou três, fechou seis. Foi assim que o Paysandu terminou o duelo de ida da final da Copa Verde. Aproveitando brechas deixadas pelo adversário, que se lançou ao ataque na tentativa de diminuir o prejuízo, o Bicola teve paciência e oportunismo para deixar o placar ainda mais elástico e botar as mãos na taça. O desempenho alviceleste deixou aliviou a pressão da torcida que exigia um desempenho mais animador nas últimas partidas.

O ponto de virada da segunda etapa foram as substituições do Vila. Após o intervalo, o técnico Márcio Fernandes fez três mexidas na equipe à procura de um time mais arrojado ofensivamente. A estratégia, no entanto, se mostrou falha e o Tigre passou a deixar muitos espaços no meio de campo, bem aproveitados por Nicolas e companhia.

Foi do Cavani da Amazônia, inclusive, o responsável por fazer o quarto gol. Aos 10 minutos, Edilson, que havia feito o terceiro tento, cruzou na medida para que o camisa 11 do Papão marcasse mais um, desta vez de cabeça. A noite, porém, reservaria mais presentes ao artilheiro alviceleste.

Aos 27 minutos, Nicolas foi às redes novamente, marcando o terceiro na partida e o quinto do Papão. De fora da área, o atacante acertou um belo chute, que atingiu o ângulo do goleiro Dênis Silva. Este, inclusive, foi o primeiro hat-trick da carreira do jogador de 34 anos.

O fôlego bicolor ainda cabia mais. Aos 40 minutos da etapa final, Edinho fez uma bela jogada individual dentro da área, limpou a marcação e fez um belo gol, dando números finais à partida.

Efeitos

Márcio Fernandes deve sair do comando técnico do Vila Nova (Wagner Santana/ O Liberal)

O clima no Vila Nova foi de terra arrasada após a derrota para o Paysandu. Mesmo com a equipe bastante modificada - 12 jogadores não puderam ser inscritos no torneio - o Tigre protagonizou uma das "maiores vergonhas da história do clube". Pelo menos foi isso que disse o presidente colorado, Hugo Jorge Bravo. Ele, inclusive, garantiu que haverá mudanças na equipe.

"Hoje foi um dos piores dias na história do clube. A dor do torcedor é minha dor. Eu tô muito envergonhado. Vamos ver como as coisas vão acontecer, mas o certo é que teremos mudanças. Fiquem de olho nas redes sociais do clube que vamos anunciar. Precisamos juntar os cacos e fazer as mexidas que precisam ser feitas", afirmou.

Minutos depois da entrevista, as redes sociais do Tigre anunciaram a demissão do técnico Márcio Fernandes. Além dele, foi dispensado do clube o auxiliar técnico Marcinho Fernandes, filho do treinador.

Ídolo

Nicolas se torna o maior artilheiro do Brasil em 2024 (Wagner Santana/ O Liberal)

Se Nicolas ainda não era considerado ídolo do Paysandu, a atuação diante do Vila Nova-GO nesta quarta contribuiu bastante para que ele alcance esse posto. Com três gols marcados na final, o jogador chegou a 54 tentos com a camisa do clube.

Além disso, Nicolas sai da decisão um jogador "maior" do que entrou. Agora, com 17 gols marcados na temporada, o Cavani da Amazônia não é só o maior goleador do Papão no ano e da Copa Verde, mas também o artilheiro do Brasil em 2024. Ele divide a primeira posição com Pedro, atacante do Flamengo.

Ficha técnica

Paysandu 6 x 0 Vila Nova-GO

Data: 22/05/2024

Hora: 20h

Local: Estádio da Curuzu

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MG) e Adilson Gomes de Oliveira (ES)

Quarto Árbitro: Rodrigo da Fonseca Silva (MS)

Analista de Campo: Olivaldo da Silva Moraes (PA)

Árbitro de Vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Gols: Esli Garcia (8'/1T), Nicolas (33'/1T, 10'/2T e 27'/2T), Edilson (43'/1T) e Edinho (40'/2T)

Cartões amarelos: Nicolas (PAY); Quintero (VLN)

Cartão vermelho: Juan Christian (VLN)

Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Lucas Maia, Carlão, Kevyn; Leandro Vilela (Netinho), João Vieira (Bryan Borges) e Juninho (Edinho); Eslí Garcia (Vinícius Leite), Ruan Ribeiro (Val Soares) e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos

Vila Nova: Dênis Júnior; Ruan Santos, Quintero, Anderson Conceição (Juan Christian) e Roberto; Bruno Matias (Breno), João Vitor e Fernando Henrique (Luciano Naninho); João Lucas; Alesson (Apodi), Fernandão (Henrique Almeida).

Técnico: Márcio Fernandes