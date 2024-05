Paysandu é o clube com mais expulsões no Brasileirão e meia comenta: ‘prejudica a gente’

O excesso de cartões vermelhos recebidos pelo Paysandu na Série B foi tema da entrevista coletiva do meia Juninho, do Papão, nesta segunda-feira (20). Em conversa com os jornalistas, o atleta tentou justificar a imprudência dos atletas bicolores, mas admitiu que as advertências têm atrapalhado a equipe na busca por resultados melhores.

"É uma situação complexa essa dos cartões. Eu vejo que somos um time intenso, aguerrido, que se predispõe a sofrer esses cartões. Existem outros casos isolados, que poderiam ser evitados, mas que com o calor do jogo não aconteceram. Isso é algo que existe no futebol, mas temos que melhorar, porque está prejudicando a gente", explicou.

Atualmente, o Paysandu é a equipe que mais levou cartões vermelhos entre as quatro divisões do Campeonato Brasileirão. Ao todo, são cinco atletas bicolores expulsos Segundona, em cinco partidas disputadas.

Mudança de ares

De acordo com Juninho, as expulsões também podem ser um reflexo do clima de tensão vivida no clube. Sem vencer há sete partidas, cinco pela Série B, uma pela Copa Verde e uma pelo Parazão, o Paysandu está na zona de rebaixamento da Segundona e se vê pressionado pela torcida. Apesar disso, o meia acredita que uma vitória trará tranquilidade à equipe.

"É difícil falar da situação que estamos vivendo, porque fazemos bons jogos. A nossa posição na tabela não condiz com o nosso desempenho. Precisamos transformar as boas partidas que fazemos em vitórias, o mais rápido possível", declarou.

A principal oportunidade para essa "virada de chave" é na quarta-feira (22), às 20h, diante do Vila Nova-GO, pelo jogo de ida da final da Copa Verde. Segundo o clube, mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para a decisão na Curuzu. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.