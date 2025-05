Remo anuncia intercâmbio de goleiro da base para o Bayern de Munique

O Remo anunciou, na noite da última quarta-feira (30), o intercâmbio do goleiro Marcos Alexandre, de apenas 18 anos, para o Bayern de Munique, da Alemanha. O jogador faz parte das categorias de base do clube e passará um período em treinamento na equipe alemã pelos próximos meses.

Segundo o Leão Azul, Alexandre viajou para a Alemanha no último sábado (26). O intercâmbio deve durar de dois a três meses. Durante esse período, o jogador será avaliado pelo time alemão e, se aprovado, assinará contrato com o clube.

A ação faz parte de um projeto chamado "Atletas da COP", da Organização das Nações Unidas (ONU), em parceria com uma empresa de automóveis patrocinadora do clube alemão. A iniciativa visa potencializar e desenvolver os jovens jogadores do Brasil. O Remo foi o time paraense selecionado para participar da ação.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais do Leão Azul, Marcos Alexandre agradeceu o apoio que tem recebido do clube.

"Queria agradecer ao Remo, à diretoria e a todo o staff, da base ao profissional. Já estou aqui na Alemanha. Agradeço por todo o apoio e pela confiança. Que a gente possa fazer uma boa temporada e que Deus abençoe todo mundo", disse o jogador.

Conforme o clube azulino, Alexandre foi selecionado pela comissão da ONU e do Bayern após uma rigorosa avaliação por meio de vídeos. Depois da seleção, o time trabalhou com o goleiro no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), comandado pelo médico Jean Klay, para a realização de exames e avaliações físicas.

"Mais um talento azulino ganhando o mundo! Sucesso em mais um desafio, Alexandre. Estamos na torcida!", escreveu o Remo nas redes sociais.