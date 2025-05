Sócios-torcedores do Remo têm dia especial ao lado dos atletas do elenco

O Clube do Remo segue reforçando os laços com sua torcida e valorizando os apaixonados que fazem parte do programa Fenômeno Azul. Nesta quarta-feira (30), dois desses torcedores viveram uma experiência para guardar na memória.

Andrey Ramos Vieira e Lieber de Freitas Pantoja, que aderiram ao programa no ano passado, foram os felizardos sorteados para um almoço exclusivo no tradicional Buteco do Rei, localizado na sede social do Leão. O que eles não esperavam era uma recepção calorosa dos volantes Caio Vinícius e Jaderson, que marcaram presença para compartilhar a refeição, trocar ideias, distribuir autógrafos e registrar o momento com fotos ao lado dos torcedores.

Como parte da ação de hospitalidade promovida pelo clube, os sócios também foram recebidos pelo presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, e pelo CEO André Alves. Durante a visita, puderam conhecer de perto as instalações da sede social e sentir ainda mais o espírito azulino.

O programa Fenômeno Azul oferece aos torcedores quatro modalidades de associação: Ferinha, Embaixador Azul, Maior do Norte e Rei. Entre os benefícios estão descontos em produtos oficiais, cursos de inglês e pós-graduação, além de vantagens em estabelecimentos parceiros, como clínicas e óticas. E, claro, experiências exclusivas como essa.

Para saber mais sobre como se tornar sócio e aproveitar todas essas vantagens, basta acessar o site oficial do Fenômeno Azul ou procurar a central de atendimento na sede do clube.