Remo inaugura ponto de atendimento para sócio-torcedor; saiba onde

O Remo anunciou, por meio de suas redes sociais, um novo ponto de atendimento para o programa Sócio Fenômeno Azul. A partir desta terça-feira (14), os torcedores poderão se associar ou resolver questões relacionadas ao programa na Loja Rei da Amazônia, localizada no Banpará Baenão.

O horário de funcionamento será das 9h às 18h, proporcionando mais comodidade para os torcedores que desejam se tornar sócios ou esclarecer dúvidas. A iniciativa foi tomada após várias reclamações de torcedores sobre a sede, localizada na avenida Nazaré, ser o único ponto de atendimento presencial para quem tinha interesse em aderir ao programa.

O clube espera que essa nova opção melhore a experiência dos torcedores e facilite o acesso aos serviços oferecidos pelo programa Sócio Fenômeno Azul. Além disso, o clube implementou mudanças importantes no programa de sócio-torcedor, que agora conta com quatro planos diferentes e uma série de benefícios.

Promoção

Neste início de ano, o Remo anunciou descontos nos planos de sócio-torcedores, tanto para novos associados quanto para aqueles que estavam em débito. Além dessa promoção, o clube também mudou o nome do programa, que passou de "Nação Azul" para "Fenômeno Azul".

Com o novo modelo, os torcedores poderão escolher entre quatro planos: Ferinha, Embaixador Azul, Maior do Norte e Rei. Cada plano oferece uma lista de benefícios atrativos, incluindo descontos em cursos de pós-graduação e inglês, além de parcerias com estabelecimentos como óticas e clínicas odontológicas. Os sócios também terão acesso garantido aos jogos do Remo na temporada.

Atualmente, o Leão conta com mais de 4.050 sócios ativos e tem como meta atingir cinco mil até a estreia do Campeonato Paraense, marcada para este sábado, (18), no Mangueirão, às 18h, contra o São Francisco.