Adaílton é apresentado no Remo e mira acesso à Série A: 'Todo mundo vai sair feliz'

O Clube do Remo oficializou nesta segunda-feira (13) a contratação do atacante Adaílton, que retorna ao futebol brasileiro após mais de uma década consecutiva no Japão. Durante a apresentação, o jogador destacou o peso da torcida azulina e mostrou confiança no projeto do clube para a temporada, que já começa neste sábado (19), às 18 horas, contra o São Francisco, no Mangueirão, pela primeira rodada do Campeonato Paraense.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

​“Eu sempre acompanhei alguns jogos, especialmente na Copa do Brasil do ano passado. Vi como a torcida apoia do início ao fim. Se conseguirmos manter essa conexão com eles ao longo do ano, tenho certeza de que todos ficarão satisfeitos no final. O Clube do Remo é gigante. Passou por muitas dificuldades, mas agora está de volta ao cenário nacional. Está na Série B, e espera que no próximo ano possamos estar juntos na Série A. Isso vai deixar todo o mundo muito feliz”, comentou o jogador.

Adaílton chega ao Remo como uma das principais contratações para a temporada, depois de longos 10 anos no futebol asiático. Agora, de volta ao país de origem, ele tem a missão de ser uma referência no ataque azulino, independentemente de atuar como centroavante ou pelas pontas.

VEJA MAIS

“Quando eu jogava no Brasil, minha função principal era como centroavante, mais centralizado. No Japão, mudei um pouco de posição, fui bastante aproveitado pelos lados do campo. Consegui ter bons desempenhos por lá e fiquei muito tempo jogando dessa forma. Mas é uma questão de adaptação. Conforme o trabalho vai sendo desenvolvido, você vai se ajustando. O importante é estar preparado para treinar o tempo, independentemente de onde eu jogue”, explicou o atleta.

Embora tenha participado de parte do último jogo-treino do Leão, Adaílton ainda não está regularizado no BID da CBF. A expectativa é que o nome do atacante esteja devidamente registrado nos próximos dias. Segundo ele garante, dedicação e empenho não vão faltar.

“Desde que cheguei, treinei muito e me dediquei ao máximo. Mas, no fim das contas, essa decisão é do treinador. Ele vai avaliar quem está mais preparado para entrar no campo. Se eu for chamado, posso ter certeza de que darei o meu melhor para ajudar o tempo”, conclui.