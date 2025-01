Remo lança camisa inspirada na luta contra o desmatamento e torcida reage: 'Feia'

Em ano de COP, conferência da ONU (Organização das Nações Unidas) que trata de questões ambientais, em Belém, os times paraenses têm lançado coleções temáticas. Na última sexta-feira (10), foi a vez do Remo lançar a camisa Desaquece, que tem o objetivo de chamar a atenção para as queimadas, o aquecimento global e o desmatamento da floresta amazônica. No entanto, a torcida azulina não aprovou o resultado.

A peça é predominantemente branca, com detalhes verdes no ombro e nas mangas. Na parte da frente, o design escolhido foi uma representação da floresta em formato de pulmão – visto que a Amazônia é chamada por muitos como o pulmão do mundo – com um dos lados pegando fogo. No centro, foi colocado o escudo do clube.

Nas costas, o nome "Remo" do clube foi estilizado em verde, junto ao nome da marca Volt, responsável pela criação. Conforme foi informado pelo Leão Azul, o manto é feito com fibras de garrafas PET recicladas, sem tintura química e possui uma tag sustentável com sementes de margarida, para que o torcedor possa plantar.

"No manto do Leão, a ilustração na frente chama a atenção para os riscos das queimadas e do desmatamento. Uma camisa que reflete nosso respeito pelo planeta e nossa vontade de fazer a diferença", explicou o clube.

A ideia foi até bem recebida pelos torcedores do time. No entanto, visualmente, a camisa não agradou a muitos admiradores. Na publicação do clube nas redes sociais, vários internautas comentaram e expressaram o descontentamento com a peça.

"Linda a intenção do clube. Mas, pelo amor de Deus, uma camisa dessa ser vendida? É um erro e tanto do clube em aceitar quanto da 'Somos Volt' produzir. Cadê a identidade do clube?", escreveu um torcedor. "Queria saber quem do Remo aprovou essa camisa", questionou outro.

"Essa vergonha é no débito ou no crédito? Coisa feia", destacou outra internauta. "Quer combater as queimadas com essa camisa que dá vontade de botar fogo?", disse um torcedor azulino.

As camisas da coleção Desaquece já estão disponíveis nas lojas oficiais do Remo e no site do clube. As peças custam a partir de R$ 219,99.