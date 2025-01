Durante apresentação, Pedro Rocha elogia a torcida e projeta acesso do Remo ao final de 2025

A tarde desta quarta-feira (8) foi de apresentações no Baenão. O atacante Pedro Rocha, ex-Fortaleza, foi o atleta da vez a falar com a imprensa e conhecer a torcida. Após o trabalho com bola, um grupo de sócios-torcedores foi até a sala de imprensa participar de uma ação, que teve como destaque o novo atacante azulino.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Pedro Rocha tem 30 anos e chega ao clube com um histórico de recuperação. O jogador sofreu uma grave lesão em 2023, passando oito meses em recuperação após uma cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ano passado foi emprestado ao Criciúma e este ano chega ao Remo condicionado a reviver os bons momentos da carreira, sobretudo no Fortaleza, onde brilhou e ajudou o time a ir para torneios continentais.

Pedro Rocha esteve com torcedores durante a coletiva. (Samara Miranda/Ascom Remo)

"Quando cheguei no Fortaleza, na reta final de 2022, o time vinha numa situação complicada na Série A, mas levamos o time à Libertadores do ano seguinte. Esse crescimento se deve ao trabalho das pessoas que lá estão, muito competentes. Pessoas com o Papellin, que estava lá e hoje está aqui no Remo. Aqui tem tudo para ser da mesma forma e eu estou para ajudar nesse sentido", lembra ele, que mantém o otimismo, agora no Leão Azul.

VEJA MAIS

"Eu acredito que chegou o momento do Remo de subir maiores posições, como vem fazendo. Esse ano acredito que tem que ser da mesma forma. Na minha conversa com o Papellin, ficou muito claro que vinha para ajudar o time a subir, assim como ele falou que estava montando um time para alcançar objetivos maiores. Temos que ter humildade, pés no chão, mas trabalhando firme."

Embora admita que ainda não está 100%, o avançado garante que vem trabalhando duro na pré-temporada azulina e, até a estreia no Parazão, já está em condições de brigar por uma vaga no ataque, que tem nada menos que cinco atletas além dele: Jaderson, Adaílton, Maxwell, Felipe Vizeu e Ytalo.

"As pessoas me receberam bem. Em uma das reuniões eu falei que desde o anúncio eu tenho recebido muitas mensagens de carinho do nosso torcedor. Isso fez com que a minha chegada tenha sido muito boa. Tenho certeza que a torcida do Remo é muito apaixonada. Só tenho a agradecer a todos e responder dentro de campo", encerra. A estreia azulina no Parazão será no dia 18, contra o São Francisco, no Mangueirão.