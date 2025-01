Lateral Marcelinho se apresenta oficialmente no Remo e elogia torcida: ‘Gigante’

O elenco do Clube do Remo está se preparando intensamente para a estreia no Campeonato Paraense de 2025, a primeira competição oficial do time nesta temporada. Entre os integrantes da equipe está o lateral-direito Marcelinho, reforço importante para o Leão Azul, que falou sobre as suas expectativas no clube durante a apresentação oficial, realizada nesta terça-feira (07/01).

“É um prazer muito grande estar vestindo essa camisa. Tenho que agradecer a Deus pela oportunidade e ao Remo por abrir as portas. Já comecei os treinamentos para me adaptar ao clima. As sessões estão sendo bem intensas, e espero que possamos nos dedicar ao máximo para começar bem o campeonato”, disse o jogador.

A principal expectativa de Marcelinho é estar em plena forma física para a estreia no Parazão, que terá o Leão como time de abertura, enfrentando o São Francisco no dia 18 de janeiro.

“Estou me esforçando ao máximo para poder estrear no dia 18. Não só eu, mas todos os meus companheiros estão se dedicando ao máximo nos treinamentos para estarmos com a melhor condição física possível”, afirmou.

Anteriormente, Marcelinho atuou na Chapecoense, onde fez 36 jogos na temporada 2024, marcou três gols e deu quatro assistências. Elogiado pelo técnico Rodrigo Santana durante os treinos, o jogador destacou suas características e ressaltou a importância de um bom começo de temporada para o sucesso do time ao longo do ano.

“O Rodrigo teve uma breve conversa comigo para explorar bem minha ofensividade. A ideia é avançar bastante ao ataque, criando assistências e marcando gols. Quanto mais entrosada a equipe estiver, tanto nos treinamentos quanto nos jogos, melhor será para o ano inteiro. Começar forte, com uma vitória, é sempre muito importante”, explicou.

O jogador também fez questão de elogiar a torcida azulina e expressou sua empolgação para atuar diante do Fenômeno Azul, que ele já teve a oportunidade de conhecer de perto durante um dos jogos do quadrangular de acesso à Série C, em 2024.

“É até engraçado, porque a torcida é gigante. Você vai ao shopping e já é reconhecido, isso é muito legal. Eu acompanhei o jogo do acesso contra o São Bernardo, o Fenômeno Azul, com mais de 50 mil pessoas no estádio. Foi gratificante. Espero poder vivenciar essa experiência. Para o jogador, ter a torcida ao seu lado é essencial. Sabemos da importância disso. Vamos buscar vitórias nos jogos, pois é um fator crucial para manter a torcida sempre ao nosso lado”, finalizou.

O Remo estreia contra o São Francisco às 18h, no sábado (18/01), no Mangueirão. A partida, assim como todos os detalhes do Parazão 2025, pode ser acompanhada no portal Oliberal.com