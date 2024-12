Remo faz primeiro treino com bola na pré-temporada e técnico elogia contratações; veja fotos

O Remo avança na pré-temporada visando 2025. O Leão Azul realiza exames médicos nos atletas, além de testes físicos. Mesmo com o elenco não estando completo, o clube trabalha no Estádio Evandro Almeida e nesta segunda-feira (9), o time teve seu primeiro contato com bola, ao comando do técnico Rodrigo Santana, que realiza suas avaliações.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com muitos jogadores oriundos das categorias de base, o Remo fez a sua primeira movimentação com bola nesta pré-temporada. O técnico Rodrigo Santana esteve à beira do gramado, conversou com jogadores e orientou em algumas ações durante a movimentação, que também contou com atletas que tiveram seus contratos renovados, como o goleiro Léo Lang, o lateral Sávio, o zagueiro Rafael Castro, o volante Jaderson, o meia Pavani e também o atacante Ytalo, além do meia Dodô, que foi anunciado na última semana.

VEJA MAIS

Após a movimentação o técnico Rodrigo Santna conversou com a imprensa e elogiou bastante as contratações de Dodô e do lateral Marcelinho. Santana falou que está feliz com empenho de todos nas dependências do Baenão, principalmente da diretoria, que corre atrás de novos reforços para a montagem de um elenco forte e competitivo.

“Feliz com a renovação e com empenho de todos, tanto diretoria, quanto comissão e NASP, Todos trabalhando firme para um Remo forte em 2025. O Dodô e o Marcelinho conhecem muito bem a Série B, o Dodô já possui dois acessos e sempre foi muito decisivo por onde passou, a diretoria foi rápida no mercado, agiu muito bem na contratação dele. O Marcelinho vem de uma grande Série B e é mais um bom jogador”, disse.

CONFIRA AS FOTOS DO TREINO

remo FOTO: CARMEM HELENA / O LIBERAL FOTO: CARMEM HELENA / O LIBERAL FOTO: CARMEM HELENA / O LIBERAL FOTO: CARMEM HELENA / O LIBERAL FOTO: CARMEM HELENA / O LIBERAL FOTO: CARMEM HELENA / O LIBERAL FOTO: CARMEM HELENA / O LIBERAL FOTO: CARMEM HELENA / O LIBERAL FOTO: CARMEM HELENA / O LIBERAL FOTO: CARMEM HELENA / O LIBERAL FOTO: CARMEM HELENA / O LIBERAL FOTO: CARMEM HELENA / O LIBERAL FOTO: CARMEM HELENA / O LIBERAL FOTO: CARMEM HELENA / O LIBERAL

As contratações no Remo devem “pipocar” nesta semana. O clube está muito ativo no mercado e o técnico Rodrigo Santana está participando das escolhas. O treinador sabe das dificuldades, principalmente por se tratar de um clube do Norte, mas acredita no empenho dos dirigentes para a formatação da equipe.

“Estamos no mercado com alguns jogadores, alinhando, buscando. Um ou outro falta uma cláusula ou outra, mas a diretoria está muito atenta. O nosso trabalho vejo que a tendência de encaixar o time o quanto mais cedo melhor. Sabemos que o primeiro semestre será cheio de competições e quanto mais cedo os atletas chegarem em Belém é melhor, para entenderem o nosso modelo de jogo e isso demanda um pouco de tempo, mas temos que respeitar, pois muitos jogaram a Série B e precisam ter suas férias. Mas estou otimista, mesmo com o tempo muito curto com a maioria dos jogadores chegando em janeiro”, finalizou.