De fora! Remo acerta empréstimo de volante para o futebol paulista; saiba detalhes

O Remo anunciou nesta quarta-feira (5), que não irá contar com o volante Paulinho Curuá para os primeiros meses da temporada 2025. O jogador paraense, de 27 anos, foi emprestado pelo Leão Azul ao Grêmio Prudente-SP, equipe que irá disputar a Série A2 do Campeonato Paulista.

Curuá foi cedido por empréstimo ao clube paulista e o contrato com o Grêmio Pudente é válido até o final do estadual. A competição será disputada de janeiro a abril de 2025 e o acordo entre Remo e Grêmio Prudente, faz parte de um projeto azulino de dar oportunidades aos atletas que possuem vínculo com o clube e também jogadores oriundos da base.

Paulinho Curuá iniciou a carreira no São Raimundo de Santarém e teve seus direitos econômicos adquiridos pelo Tapajós, clube que negociou o jogador com o Remo. Além do São Raimundo, Paulinho Curuá também jogou pelo Carajás, Tuna Luso Brasileira e Tapajós.

Com a camisa do Leão Azul, Curuá realizou 79 partidas e marcou dois gols. O jogador defende o clube azulino desde 2021 e fez parte do grupo que atuou a Série b do Brasileirão. Nesse período Curuá conquistou um título do Parazão (2022), uma Copa Verde (2021) além de ter conquistado o acesso à Série B do Brasileiro neste ano.