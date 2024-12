Jogadores do Clube do Remo iniciam pré-temporada com avaliações físicas e médicas

O Clube do Remo já está com foco nas competições da temporada 2025 e, após a reapresentação dos jogadores na última quarta-feira (04/12), o elenco retornou ao Baenão para dar continuidade à preparação na pré-temporada azulina com mais avaliações médicas.

As atividades desta quinta-feira (05/12) ocorreram durante a manhã e ficaram por conta do departamento de fisiologia do Leão, com apoio do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp). Apesar de chegarem a entrar em campo, no Estádio do Baenão, os jogadores do Leão não jogaram com bola, apenas para testes de resistência e potência aeróbica.

A comissão técnica do clube, formada pelo técnico Rodrigo Santana, os auxiliares Neto Pajolla, Flávio Garcia e Mariozinho, os preparadores Jonas Neves e Matheus Proença, o preparador de goleiros Daniel, e o departamento de análise de desempenho, com Rafael Silva, Caíque Silva e Diego Lobato, além de outros integrantes da equipe do Leão Azul, acompanha as atividades.

No próximo ano, a temporada para Clube do Remo inicia com a disputa do Campeonato Paraense e segue com a Copa Verde, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão deve ainda anunciar, nos próximos dias, novas peças que irão compor o elenco azulino em 2025.