No Mangueirinho e de virada, Paysandu vence Remo no 1º jogo das finais do Parazão de Basquete

Na noite desta quarta-feira (4), em partida válida pelo 1º jogo das finais do Campeonato Paraense de Basquete, o Paysandu venceu o Remo de virada, após o Leão abrir uma vantagem significativa. O duelo, que aconteceu no Ginásio Mangueirinho, terminou 76 a 66 para o Papão. O Lobo é o atual campeão paraense.

PRIMEIRO QUARTO

O 1º quarto foi um verdadeiro massacre azulino. Em grande atuação coletiva, o Leão não tomou conhecimento do Papão nos primeiros minutos de jogo e foi para o segundo quarto com uma grande vantagem de 16 pontos. Paysandu 6x22 Remo.

SEGUNDO QUARTO

Já no 2º quarto, liderada pelo armador Jeanzinho, a equipe bicolor acordou na partida e encostou no placar, diminuindo a vantagem azulina para nove pontos antes do intervalo. Paysandu 25x36 Remo.

TERCEIRO QUARTO

Na etapa final, veio a virada bicolor. Se na ida para o intervalo, o Remo já dava indícios de ter sentido o ímpeto bicolor, esse cenário foi confirmado no último lance, com uma cesta do Papão no estouro do relógio. Paysandu 50x49 Remo.

ÚLTIMO QUARTO

Confiante na partida, a equipe bicolor aproveitou o último quarto para aumentar a vantagem e confirmar a vitória. Paysandu 76x66 Remo.

PRÓXIMA PARTIDA

O 2º jogo da final entre Remo e Paysandu acontecerá no sábado (7), às 20h45, no Ginásio da Uepa. O mando do confronto é azulino. O campeão paraense será definido após uma série de até cinco partidas.