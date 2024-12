Remo tem interesse na contratação de William Bigode e Alan Kardec para 2025, afirma jornalista

O Remo está em busca da contratação de dois jogadores de peso para a temporada 2025. Segundo o jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+, o Leão Azul tem interesse em fechar acordo com os atacantes William Bigode, atualmente no Santos, e Alan Kardec, finalista da Libertadores com o Atlético-MG. A informação foi divulgada no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição desta quinta-feira (5).

"Assim como falamos sobre a situação do Esli [García], que acabou se confirmando e que o clube tem interesse em contar com ele, o Remo está pensando em trazer dois jogadores renomados para a temporada 2025. Surgiu o nome de Lucas Lima, que foi considerado, mas agora dois nomes ganharam força. O primeiro é William Bigode, do Santos, jogador que já passou por Cruzeiro e Palmeiras. O segundo, com mais destaque e passagem pela Seleção, é Alan Kardec, que hoje joga pelo Atlético-MG", afirmou Michel Anderson.

William Bigode

William Bigode, do Santos, está na mira do Remo para 2025 (Ascom Santos)

Entre os dois nomes, William Bigode viveu a melhor fase na temporada 2024. O atacante disputou 39 partidas pelo Santos, foi campeão da Série B do Brasileirão, marcou sete gols e deu uma assistência.

Além do desempenho recente, William acumula uma carreira recheada de conquistas: quatro títulos do Brasileirão Série A (Corinthians em 2011; Cruzeiro em 2013 e 2014; e Palmeiras em 2018), três títulos da Libertadores (Corinthians em 2012; e Palmeiras em 2020 e 2021), uma Copa do Brasil (Palmeiras em 2020) e quatro títulos estaduais.

Alan Kardec

Alan Kardec, atacante do Atlético-MG, que está na mira do Remo (Ascom Atlético-MG)

Embora tenha menos títulos, Alan Kardec também tem uma trajetória de sucesso. Com passagens pela China e Portugal, ele conquistou o Campeonato Português (Benfica em 2009/10), duas Taças de Portugal (Benfica em 2009/10 e 2010/11), a Série B do Brasileirão (Vasco em 2009 e Palmeiras em 2013) e três estaduais.

Entre suas conquistas, destaca-se o título do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira, em 2009. Naquela campanha, Alan Kardec marcou dois gols em oito jogos, integrando um time repleto de talentos, como Neymar, Douglas Costa e Everton Ribeiro.

Apesar de seu histórico, Alan Kardec não viveu uma boa temporada em 2024. Pelo Atlético-MG, o atacante participou de 25 jogos e marcou apenas um gol, no primeiro duelo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Ele também esteve em campo na decisão da Libertadores, em que o Atlético foi derrotado pelo Botafogo há poucos dias.