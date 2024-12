2025: Atletas do Remo iniciam atividades com exames médicos

O elenco do Clube do Remo abriu a temporada de atividades para as competições de 2025, que incluem o Campeonato Paraense, a Copa do Brasil, a Copa Verde e a Série B do Campeonato Brasileiro.

Na última quarta-feira (4), no Baenão, o grupo foi recebido pela Comissão Técnica do clube, formada pelo técnico Rodrigo Santana, os auxiliares Neto Pajolla, Flávio Garcia e Mariozinho, os preparadores Jonas Neves e Matheus Proença, o preparador de goleiros Daniel, e o departamento de análise de desempenho, com Rafael Silva, Caíque Silva e Diego Lobato, além de outros integrantes do staff do Leão Azul.

Os jogadores passaram pelo primeiro dia do cronograma de exames no hospital Porto Dias. Os atletas foram submetidos inicialmente a testes como ecocardiograma, eletrocardiograma e ergométrico, que avaliam o funcionamento cardíaco e o sistema cardiovascular como um todo.

Todo o trabalho foi conduzido pelos cardiologistas Dr. Henrique Custódio e Dr. Ismael Pamplona. Custódio deu algumas informações sobre os procedimentos neste início de temporada. “Realizamos exames como o eletrocardiograma e o ecodoppler, além de aplicar um questionário sobre a saúde dos atletas. É um trabalho que o Clube do Remo sempre faz para garantir segurança nas atividades intensas ao longo do ano”, disse.

O zagueiro Rafael Castro entre os atletas que fizeram exames médicos nesta quarta (4). (Samara Miranda / Ascom Remo)

Após o eco, foi a vez do eletrocardiograma, que registra graficamente a atividade elétrica do coração. Em seguida, foi realizado o teste ergométrico, que oferece uma avaliação detalhada do funcionamento cardiovascular. Sobre o caráter preventivo do trabalho, o Dr. Ismael Pamplona foi claro.

“Esses testes funcionam como um check-up cardiológico. Servem não só para atletas, mas para qualquer pessoa, com o objetivo de identificar possíveis doenças cardíacas. Avaliamos aspectos anatômicos, como tamanho, função e válvulas do coração, além de verificar a condição das coronárias por meio do teste ergométrico”, completou.