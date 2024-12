Pré-temporada 2025: Elenco do Remo se apresenta nesta quarta-feira (4)

De olho na temporada 2025, na qual disputará várias competições, entre elas a Série B, o Clube do Remo volta aos trabalhos nesta quarta-feira (4/12). A comissão técnica e parte do elenco, apenas jogadores que já tinham contrato e/ou que renovaram com o Leão, além do recém-contratado meia Dodô, se apresentarão no Baenão pelo período da manhã. Assim como em 2024, o time azulino optou por realizar a pré-temporada em Belém para este ano que se aproxima.

Nos primeiros dias de pré-temporada, seguindo um protocolo estabelecido pelo clube, os atletas serão submetidos aos exames clínicos, cardiológicos, fisiológicos, nutricional e fisioterápicos. Os jogadores somente irão subir para realizar atividades no gramado na segunda-feira (9). Confira a programação da primeira semana:

Quarta-feira (04/12)

Exames médicos

Quinta-feira (05/12)

Exames médicos

Sexta-feira (06/12)

Exames médicos

Sábado (07/12)

Exames médicos

Domingo (08/12)

Exames médicos

Segunda-feira (09/12)

Trabalho em campo

RECESSO

Para as festas de fim de ano está programado um recesso. Entre os dias 24 e 25, para o Natal, atletas estarão liberados. O mesmo acontecerá para o período de ano novo, entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro. No dia 2 de janeiro todos deverão estar novamente no Baenão.

QUEM SE APRESENTA AGORA?

Goleiros: Léo Lang, Alexandre e João;

Laterais: Sávio, Kadu, Caio e Thalys (em tratamento no departamento médico);

Zagueiros: Rafael Castro e Jonilson;

Volantes: Jaderson, Paulinho Curuá e Pavani;

Meias: Guty e Dodô;

Atacante: Ytalo.

QUEM SE APRESENTA DEPOIS?

Marcelo Rangel

Se apresenta no dia 08/12.

Marcelinho

Se apresenta no dia 02/01, pois estava disputando a Série B e necessita de um período de férias.

NASP

Um dos trunfos do Remo para realizar uma boa pré-temporada em Belém é o Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), localizado no Baenão. Toda a estrutura com academia, departamento médico, fisiologia, nutrição, psicologia, enfermagem, fisioterapia, consultório odontológico e crioterapia estarão à disposição do elenco.