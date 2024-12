Clube do Remo faz promoção para ‘resgate’ de sócios-proprietários inadimplentes; saiba mais

O Clube do Remo está realizando uma promoção para “resgatar” sócios-proprietários inadimplentes com as mensalidades. Nesta terça-feira (03/12), o time divulgou, em uma rede social, as condições especiais para quem desejar regularizar a situação, com valores promocionais até o dia 31 de janeiro.

Para quem desejar renovar o título de sócio-proprietário em dezembro, o valor para se tornar adimplente é de R$ 150. Já quem preferir pagar apenas em janeiro, o valor aumenta para R$ 200.

Quem deseja se tornar sócio-proprietário do clube pode realizar a associação na secretaria do clube ou pelo telefone (91) 98500-7407, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, ou aos sábados, das 9h às 13h.

As vantagens de ser sócio-proprietário incluem: descontos nos esportes e nas escolinhas do Leão, descontos no aluguel do salão social para eventos, reserva de espaço para churrasqueiras, convites para acesso às dependências do clube, direito ao voto nas eleições e descontos na compra de ingressos para os jogos do Remo no próximo ano.

Temporada 2025

O time principal do Clube do Remo inicia a preparação para a temporada 2025 nesta quarta-feira (04/12), no Estádio do Baenão. Os desafios para a equipe começam com o Campeonato Paraense, em janeiro, e continuam com a disputa da Copa Verde, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.