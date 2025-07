Remo anuncia venda de ingressos para a partida contra o Novorizontino; veja

O torcedor azulino já pode conferir as economias para adiantar a compra de ingressos, visando mais um jogo do Clube do Remo na Série B deste ano. De volta a Belém, o time recebe o Novorizontino, nesta quinta-feira (17), no Mangueirão. Para assistir o duelo, marcado para às 21h35, o torcedor irá desembolsar R$ 30 na arquibancada e R$ 60 na cadeira cativa.

A partida do meio da semana é crucial para as pretensões azulinas neste momento da temporada. Os dois adversários ocupam o G4 da Série B, estando separados por exatos cinco pontos. Enquanto o time paulista é o terceiro colocado, com 30 pontos, o Remo aparece logo atrás, com 25. Ou seja, uma vitória em casa eleva o Remo para perto do topo da competição.

Por esse motivo, a direção do clube optou por baixar o valor dos bilhetes. Quando mais torcedores foram ao estádio, mais o time tende a pressionar. Vale lembrar que, sob o comando de Antônio Oliveira, o Leão Azul sofreu apenas uma derrota, esta no clássico Re-Pa, cujo tempo para treinos foi praticamente zero.

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos nas lojas Rei da Amazônia, lojas do Remo e pela internet, clicando aqui.