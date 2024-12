Remo tem interesse em contratar Esli García, artilheiro do Paysandu na Série B, diz jornalista

O Remo demonstrou interesse na contratação do atacante Esli García, artilheiro do Paysandu na Série B, para a próxima temporada. A informação foi divulgada pelo jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+. Durante o programa Liberal+ Esporte 1ª Edição, ele afirmou que o Leão está disposto a negociar os termos contratuais com o atleta.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"Esli [García] tem, sim, o interesse oficial do Remo para a temporada de 2025. Está na mesa. O Remo conhece as condições e deseja contar com o jogador. Há cerca de duas semanas, soube que [Sérgio] Papellin havia procurado informações sobre Esli, mas achei que a negociação não avançaria. Contudo, com os recentes acontecimentos, a situação mudou. O Remo está disposto a negociar os termos do contrato. No entanto, o interesse real de Esli é disputar a Série A. O jogador aguarda que equipes da Primeira Divisão transformem o interesse em propostas concretas", explicou o jornalista.

VEJA MAIS

A última partida de Esli García pelo Paysandu nesta temporada ocorreu no dia 24 de novembro, contra o Vila Nova-GO, válida pela 38ª rodada da Série B. Desde então, o jogador recebeu uma proposta de renovação contratual do Paysandu, mas ainda não deu resposta.

O Paysandu possui a preferência para renovação com o atacante. Contudo, para adquirir os direitos federativos de Esli, o clube precisará desembolsar aproximadamente 300 mil euros. Roger Aguilera, presidente eleito do Bicola, esclareceu que o clube não possui cláusula de compra automática. Dessa forma, a decisão de permanecer ou não no time depende exclusivamente do atleta.

Apesar do desempenho positivo com a camisa do Papão, Esli não conseguiu se firmar como titular absoluto. As duas comissões técnicas que passaram pelo clube neste ano apontaram problemas na preparação física do jogador, afirmando que ele apresenta dificuldade em atuar durante os 90 minutos completos. Além disso, Esli enfrenta críticas por falta de empenho defensivo durante as partidas.

Enquanto isso, o Leão Azul segue anunciando reforços para o elenco de 2025. Até o momento, o clube confirmou as contratações do meia Dodô e do lateral-direito Marcelinho, ex-Chapecoense. A pré-temporada do Remo está marcada para começar nesta semana, no dia 4 de dezembro, com os atletas que permaneceram no elenco.