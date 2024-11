Remo e Paysandu na Black Friday: quais jogadores você colocaria em promoção?

Como está se tornando tradição há alguns anos, nesta edição de Black Friday, muitas pessoas aproveitam para fazer compras necessárias ou mesmo artigos supérfluos, que eram desejados por algum motivo.

Para empresários e comerciantes, é também um bom momento para 'se livrar' de muitos produtos ainda em estoque, por problemas técnicos, falta de qualidade, pouca representatividade e identificação na empresa ou ainda por representarem um gasto desnecessário... Enfim, são vários os motivos que fazem algo ser desejado ou ser esquecido em gôndolas, ou caixas empoeiradas.

"Ok, ok, mas o que isto tem a ver com futebol?", você pode se perguntar, cara leitora e caro leitor. Vamos lá: associando empresas e clubes, e se, em um rápido exercício de imaginação, você pudesse decidir que jogadores deveriam ser negociados ou dispensados para reformular os elencos de 2024 visando uma melhor temporada em 2025? Que jogador(es) você colocaria em promoção imediatamente?

Apesar dos títulos e manutenção na Série B, entre os bicolores, alguns jogadores que não corresponderam às expectativas são alvos de críticas. Já no lado remista, mesmo com o acesso à Série B, alguns atletas bem que poderiam deixar de ser "azulinos"...

E para você, torcedor e torcedora: quem deveria sair com desconto neste "saldão de fim de ano"? Deixe seu comentário em nossas redes sociais!