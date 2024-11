Remo é o clube do Norte com a maior torcida da região; Paysandu está em segundo, aponta Datafolha

O Remo apareceu novamente à frente do Paysandu em uma pesquisa sobre as maiores torcidas do Brasil. Desta vez, o levantamento foi feito pelo Instituto Datafolha, que apontou que o Leão Azul é o time da região Norte com o maior número de torcedores do país.

O Flamengo segue sendo o clube brasileiro com a maior torcida, com 19% das respostas. No último ano, a porcentagem do Rubro-Negro era de 21%. Em segundo lugar vem o Corinthians, com 14%, seguido pelo Palmeiras, com 7%, e o Tricolor Paulista figura em quarto (6%).

De acordo com o levantamento, Remo e Paysandu foram os únicos clubes do Norte citados nas entrevistas. A equipe azulina aparece na lista com 4% das respostas, enquanto o Bicola figura com apenas 2%.

Apesar de serem os maiores clubes da região, os times não são os preferidos. No Norte, a equipe preferida dos torcedores é o Flamengo, seguido por Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Remo, Vasco, Botafogo e Paysandu.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas de 113 municípios, com idades a partir de 16 anos, entre os dias 5 e 7 de novembro. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Histórico

A última pesquisa do Datafolha, divulgada em agosto de 2023, também apontou o Leão Azul como o time do Norte com a maior torcida. Conforme os dados, o Remo tinha 5% dos torcedores nacionais, totalizando 867 mil, enquanto o Paysandu aparecia com 693 mil.

Em julho deste ano, o IBOPE Repucom realizou o levantamento das torcidas presentes nas redes sociais. Neste recorte, a fiel bicolor apareceu à frente dos azulinos. A pesquisa utilizou dados das redes sociais oficiais do clube no Facebook, X (Twitter), Instagram, TikTok e YouTube.

No ranking geral, o Papão ocupa a 21ª colocação, com 1.993.411 seguidores, enquanto seu maior rival, o Clube do Remo, aparece na 25ª posição, com 1.545.502 seguidores.

Em agosto deste ano, a pesquisa Pulso do Torcedor 2024 divulgou os dados anuais e mostrou que o clube azulino tinha o maior número de torcedores da região Norte.

Considerando todos os times citados, o Remo tinha 0,7% dos torcedores brasileiros, ficando na 21ª colocação geral, enquanto o Bicola figurou no 22º lugar, com 0,6%.