Artilheiro do Paysandu, Nicolas termina o ano em má fase e situação é constante; veja os números

Na sua terceira temporada completa vestindo a camisa do Paysandu, o atacante Nicolas terminou o ano em má fase e em conflito com parte da torcida. O jogador de 35 anos retornou ao Papão neste ano e terminou a temporada como artilheiro, mas também com um jejum incômodo de gols.

Artilheiro do Paysandu em 2024 com 20 gols em 50 jogos, Nicolas fechou o ano com saldo positivo junto ao clube e à torcida, porém, analisando seu rendimento em jogos da Série B, principal competição do clube na temporada, o jogador apresentou números tímidos e muito aquém do que o torcedor bicolor esperava.

Na Série B, Nicolas balançou as redes apenas três vezes, contra Goiás-GO, Coritiba-PR e Ceará-CE. O último gol foi marcado em 12 de julho, na vitória do Papão diante do Ceará, por 2 a 1, na Curuzu. Desde então foram 16 jogos sem balançar as redes, e essa maré ruim vem se tornando uma constante na carreira do jogador.

De acordo com o levantamento feito pelo jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal +, Nicolas apresenta constantes períodos sem marcar gols ao longo da carreira. Em 2021 o atacante ficou 15 jogos sem balançar as redes pelo Goiás, sendo que no mesmo ano, só que vestindo a camisa do Papão, foram 15 jogos sem marcar.

Na temporada de 2023, já defendendo as cores do Ceará, o atacante gaúcho passou por dois períodos de “seca”. O primeiro foi de 12 jogos sem gols e o segundo de uma sequência de 16 partidas sem correr para o abraço de comemoração, sendo essa última marca mais frustrante para a torcida, que sempre espera dele uma performance mais "raçuda". Agora, defendendo o Papão em 2024, o jogador fechou o ano com 15 partidas sem deixar sua assinatura no placar.

Muitos torcedores criticam o atacante, que chegou a reclamar da forma como era cobrado. Parte da torcida chegou a dizer que Nicolas era o artilheiro de Parazão e Copa Verde, competições inferiores ao Brasileirão da Série B. O atacante tem contrato com o Paysandu até o final de 2025 e especula-se uma possível saída do jogador, que foi sondado pelo Vila Nova-GO. Porém, o presidente do clube, Maurício Ettinger, negou que Nicolas deixará a Curuzu.