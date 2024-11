FPF divulga tabela base do Parazão 2025; veja quando será o clássico entre Remo x Paysandu

A temporada 2025 do futebol paraense promete ser uma das mais equilibradas. Com Remo e Paysandu na Série B do Brasileirão, o Campeonato Paraense deve ganhar em atrações das duas maiores agremiações do estado. A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou a tabela base e os potes para sorteios do Parazão 2025.

A instituição que comanda o futebol paraense junto com os cubes já garantidos na disputa, decidiram por manter o regulamento do Campeonato Paraense, em um conselho arbitral. Nesta reunião foi revelada a tabela base com Paysandu (campeão), Remo (vice) e Tuna Luso Brasileira (terceira colocada), como os cabeças de chaves dos grupos A, B e C. Os outros clubes serão sorteados no próximo dia 7 de dezembro, em um congresso técnico com todos os representantes das equipes que disputarão o Parazão.

Os potes estão definidos da seguinte forma: Pote 1 Castanhal, Águia de Marabá e Independente de Tucuruí; pote 2 Caeté, Bragantino e Castanhal e porte 3 com São Francisco de Santarém, Santa Rosa e o representante da Segundinha (Paragominas ou Capitão Poço). O Parazão terá início no dia 18 de janeiro, com a primeira fase terminando no dia 16 de fevereiro.

Com a tabela base divulgada, ficou decidido as datas e rodadas dos clássicos do Parazão. O primeiro clássico do Campeonato Paraense 2025 será Paysandu x Tuna e está marcado para o dia 25 ou 26 de janeiro, na 3ª rodada. Já na 5ª rodada, Tuna x Remo se enfrentam no dia 1 ou 2 de fevereiro. O clássico Re-Pa, o primeiro da temporada, está marcado para ocorrer no dia 8 ou 9 de fevereiro, na 7ª rodada.

Ao todo 12 esquipes disputam o título do Campeonato Paraense 2025. Elas serão divididas em três grupos de quatro clubes, em jogos apenas entre os grupos e de turno único. As oito melhores equipes após a 8ª rodada, passam para as quartas de finais. Já as duas piores equipes na primeira fase serão rebaixadas.

Quem for eliminado nas quartas e nas semifinais do Parazão disputará a Copa Grão-Pará, que vale vaga na Copa do Brasil de 2026. Os finalistas do Campeonato Paraense garantem vaga na Copa do Brasil.