FPF divulga tabela detalhada de segunda semifinal do Parazão B1

O Campeonato Paraense Série B1, a Segundinha, está na reta-final, e a segunda semifinal já está definida. Paragominas e Capitão Poço garantiram as vagas na penúltima fase da competição, e a Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou detalhes das partidas de ida e volta entre os times.

A primeira partida será no próximo domingo (24/11), às 15h30, no Estádio Municipal José Rufino de Souza, o Rufinão, em Capitão Poço. Já a volta será uma semana depois, no dia 1º de dezembro, às 16h, na Arena Verde, em Paragominas.

Quem tiver a vantagem no placar agregado conquistará a vaga na grande final e o acesso para a elite do futebol paraense, disputando o Campeonato Paraense que deve iniciar em janeiro. O Independente já garantiu a primeira vaga na final e a vaga na elite estadual e aguarda a definição da segunda semifinal para conhecer o rival com quem vai disputar o título.

A data da partida da final deve ser divulgada pela FPF após a definição do segundo finalista.