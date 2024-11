Após jogos atrasados, times disputam quartas de final da Segundinha do Parazão; veja os resultados

A Série B1 do Campeonato Paraense finalmente se encaminha para a reta final. Após o imbróglio judicial, os jogos das quartas de final dos grupos A e B foram realizados. Nos duelos de ida, o Capitão Poço jogou contra o Izabelense, e o Amazônia encarou o Paragominas no último final de semana.

No primeiro jogo, em casa, o CAP venceu o Frangão da Estrada por 1 a 0 e saiu na frente na briga por uma vaga na semifinal da Segundinha. A partida ocorreu no Rufinão, em Capitão Poço. O duelo de volta será na próxima quinta-feira (21), às 15h30, no estádio Edilson Abreu.

Já no segundo confronto, o Jacaré do Norte também superou o Sapo Doido por 1 a 0. O jogo ocorreu no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), no último domingo (17). Com isso, o Amazônia fica com a vantagem para a partida de volta, que ocorre na quarta-feira (20), na Arena Verde.

Os times disputam as últimas duas vagas na semifinal da competição, que já tem um finalista definido. Na última semana, o Independente garantiu a vaga na grande final e o acesso à elite do futebol paraense em 2025. A equipe superou o Carajás na semifinal e se garantiu na decisão do campeonato e na primeira divisão do Parazão.

Atraso

As definições dos grupos A e B ficaram atrasadas devido à suspensão do resultado da Série B2 do Parazão, feita pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A decisão foi tomada em razão da escalação de jogadores irregulares pelo Pedreira e pelo Tesla. Com isso, uma nova disputa teve que ser realizada na divisão, e o Amazônia e a Fonte Nova subiram para a Segundinha.

Assim, enquanto a chave A estava definida, o grupo B estava atrasado e teve que realizar toda a primeira fase para que o campeonato voltasse à normalidade.