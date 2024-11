Independente vence o Carajás, garante vaga na final da Segundinha e retorna à elite do Parazão

O Independente está de volta à elite do futebol paraense. O Galo Elétrico venceu o Carajás por 1 a 0 no último sábado (9) e garantiu a vaga na final da Série B1 do Parazão, além do acesso à Primeira Divisão do Campeonato Paraense.

A classificação do Independente veio após um empate por 1 a 1 no jogo de ida e a vitória simples sobre o rival no último sábado. A partida ocorreu no estádio Navegantão, em Tucuruí, casa do Galo.

O gol do triunfo foi marcado pelo atacante Flávio, que recebeu um cruzamento de Luquinha e cabeceou a bola para garantir o acesso do Galo Elétrico.

O Independente retorna à elite do Parazão em 2025, após ter amargado o rebaixamento em 2023. O time do interior conquistou o título do campeonato em 2011, sendo o primeiro clube de fora de Belém a levantar a taça.

A campanha do Independente já havia sido boa na fase de grupos. A equipe foi a primeira colocada, com 11 pontos. Nas quartas de final, eliminou a Esmac após uma derrota por 1 a 0 e uma vitória por 3 a 0 na partida de volta.

Agora, o clube aguarda a definição do outro lado da chave para saber quem será o seu adversário. Por conta do imbróglio judicial que envolveu times do grupo B da Segundinha, os jogos ficaram atrasados, mas já foram retomados.

No sábado (9), o Amazônia venceu o União Paraense por 1 a 0, e o Izabelense também saiu vitorioso no duelo contra a Fonte Nova, com um placar elástico de 5 a 0.

Após a definição do grupo, os classificados irão se juntar a Paragominas e Capitão Poço para disputarem as quartas de final e decidirem as semifinais.