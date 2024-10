Com direito a disputa de pênaltis, Segundinha conhece os primeiros semifinalistas do campeonato

A Série B do Campeonato Paraense já tem a primeira semifinal definida. Carajás e Independente venceram e garantira a vaga da semi. Os outros dois time ainda será definido. Por conta do imbróglio judicial, alguns jogos da primeira fase da competição estão atrasados e os classificados para a segunda etapa ainda não estão definidos.

O Carajás conquistou a vaga a após vencer o São Raimundo no último sábado (26), no estádio do Souza, em Belém. A partida terminou empatada em 0 a 0, assim como a primeira que ficou no 1 a 1. Com isso, a decisão foi para os pênaltis e o Gavião Real fez 4 a 1 e saiu classificado para a semifinal.

Já o Independente tinha uma missão complicada. No jogo de ida, em Belém, o time de Tucuruí perdeu para a Esmac por 1 a 0 e precisava de dois ou mais gols de vantagem. Em casa, o Galo Elétrico venceu por 3 a 0 e se garantiu na disputa por uma vaga na final.

Jogos atrasados

Os classificados são referentes aos grupos C e D da Segundinha. Na chave A, o Paragominas e o Capitão Poço já estão classificados para as quartas de final. No entanto, os clubes aguardam a definição do grupo, que tem União Paraense, Izabelense, Amazônia e o Fonte Nova.

A chave ficou afetada por conta do imbróglio judicial que envolveu o Pedreira e Série B2 do Parazão. O time belenense, assim como o Tesla, foi denunciado pela escalação de jogadores irregulares. Com isso, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anulou o resultado da competição e novas finais foram realizadas.

O Pedreira conseguiu reconquistar o acesso à Segundinha, mas acabou desistindo da disputa por falta de recurso. Com isso, o Amazônia voltou à disputa, assim como o Fonte Nova, que ficou com a vaga após a segunda final.

No último final de semana, Fonte Nova e Izabelense venceram o União Paraense e o Amazônia, respectivamente, e estão na liderança e vice-liderança do grupo B.