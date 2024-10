Com jogos da 1ª fase atrasados, quartas de final da Segundinha começam; veja resultados

Apesar do imbróglio judicial e da primeira fase não estar completa, a segunda etapa da Segundinha do Campeonato Paraense já começou. No último domingo (20) e segunda-feira (21) foram realizados os dois primeiros jogos das quartas de final da Série B2 do Parazão, com vantagem para Esmac e igualdade entre Carajás e São Raimundo.

No domingo, o Carajás e o São Raimundo empataram em 1 a 1 no estádio Rosenão. O Gavião contou com a estreia do atacante Hernane Brocador, ex-Flamengo. Apesar do reforço de peso, o time não conseguiu a vitória. O duelo de volta será no próximo sábado (26), às 10h, no Estádio do Souza, em Belém.

Já na segunda-feira (20), a Esmac venceu o Independente por 1 a 0 e conseguiu uma vantagem para a partida de volta. O jogo ocorreu no Centro da Juventude (Ceju), em Belém. O duelo decisivo também será no sábado, às 16h, no estádio Navegantão, em Tucuruí, nordeste paraense.

Os jogos são dos times classificados dos grupos C e D. Na chave A, o Paragominas e o Capitão Poço avançaram para as quartas de final. No entanto, os clubes ainda não têm data para os duelos por conta da indefinição no grupo B, que tem União Paraense, Izabelense, Amazônia e o Fonte Nova.

A chave ficou afetada por conta do imbróglio judicial que envolveu o Pedreira e Série B2 do Parazão. O time belenense, assim como o Tesla, foi denunciado pela escalação de jogadores irregulares. Com isso, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anulou o resultado da competição e novas finais foram realizadas.

O Pedreira conseguiu reconquistar o acesso à Segundinha, mas acabou desistindo da disputa por falta de recurso. Com isso, o Amazônia voltou à disputa, assim como o Fonte Nova, que ficou com a vaga após a segunda final.